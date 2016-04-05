Додано: Чет 21 лип, 2022 14:25

ЛАД написав: К сожалению, война РФ ещё далеко не проиграна. Рисков для нас ещё хватает К сожалению, война РФ ещё далеко не проиграна. Рисков для нас ещё хватает

давайте проанализируем какие ходы остались у крысы, вперёд идти он не может (иначе бы уже был в Одессе/ Львове/ Тирасполе).На текущих позициях он остаться тоже не может (химарсы за несколько месяцев раздолбают все его склады и казармы) и назад идти он не может - санкции так и останутся, пока он не возместит ущерб, в том числе Западу. Да и Киев не устроит возврат на позиции 23.02 то есть и Крым тоже придется вернуть.Кроме того своя элита не простит ему поражения. То есть остаётся наносить удары ракетами по гражданским объектам, шантажировать Европу газом и пугать Яо. Это не совсем конец войны, но её пространство уже очень ограничено, и становится Уже каждый день.Политически она точно проиграна. С ним могут встречаться только мелкие диктаторы типа президента Сирии. Крупный лидер не станет пачкать свою руку.