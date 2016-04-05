Додано: Чет 21 лип, 2022 14:37

prodigy написав: konstantin kirovograd написав: все стратеги тут крутые конечно.

моё мнение насчёт херсона---просто на фоне того что творилось под киевом и даже в киеве ситуация в херсоне на тот момент особа главной не была.Если вы забыли то я напомню что в тоже время враг осождал и Чернигов и Сумы.

Теперь все ищут заговоры когда кацапы откотились с Сум,Чернигова и Киева. Но ведь они могли стоять там и сейчас и что тогда нужно было рассуждать КТО СДАЛ КИЕВ. все стратеги тут крутые конечно.моё мнение насчёт херсона---просто на фоне того что творилось под киевом и даже в киеве ситуация в херсоне на тот момент особа главной не была.Если вы забыли то я напомню что в тоже время враг осождал и Чернигов и Сумы.Теперь все ищут заговоры когда кацапы откотились с Сум,Чернигова и Киева. Но ведь они могли стоять там и сейчас и что тогда нужно было рассуждать КТО СДАЛ КИЕВ.



Киев сдать никак не могли, с первых дней войны в обороне Киева было задейстовано до 40 всего что было в наличии (ПВО, авиация, арта, рсзо, ссо, альфа и пр) Киев сдать никак не могли, с первых дней войны в обороне Киева было задейстовано до 40 всего что было в наличии (ПВО, авиация, арта, рсзо, ссо, альфа и пр)

я не имел ввиду сдать киев-я про то что ситуация под Киевом была главной по сути и в новостном плане и как вы говорите много войск туда отправлено а другие направления были уже второстепенны на тот момент.Вот я вчера смотрел ролик с Героем Украины танкистом он рассказывал как он защищал Херсонскую область,новую каховку и антоновский мост.Там тупо было в 15 раз больше кацапов чем наших.Против его танка выезжало 10 а личный состав тоже как он сказал раз бугор ожил и там сотни личного состава поднялось с РПГ и другим оружием.Конечно вопрос очень стоит-потому что там все даже военные,родствиники и наши все кто в Крыму писали знали что свозятся огромные силы на перешеек.Почему наших там было мало это конечно вопрос