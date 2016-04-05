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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:26
zxzx777 написав:
Там рядом еще один мост, железнодорожный. Про него что-то молчат.
Про железнодорный не молчат, сказали что ждут когда по нему пойдет эшелон с боеприпасами. Там тоже это понимают и тянут с эшелоном
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Камикадзе
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:37
prodigy написав: konstantin kirovograd написав:
все стратеги тут крутые конечно.
моё мнение насчёт херсона---просто на фоне того что творилось под киевом и даже в киеве ситуация в херсоне на тот момент особа главной не была.Если вы забыли то я напомню что в тоже время враг осождал и Чернигов и Сумы.
Теперь все ищут заговоры когда кацапы откотились с Сум,Чернигова и Киева. Но ведь они могли стоять там и сейчас и что тогда нужно было рассуждать КТО СДАЛ КИЕВ.
Киев сдать никак не могли, с первых дней войны в обороне Киева было задейстовано до 40 всего что было в наличии (ПВО, авиация, арта, рсзо, ссо, альфа и пр)
я не имел ввиду сдать киев-я про то что ситуация под Киевом была главной по сути и в новостном плане и как вы говорите много войск туда отправлено а другие направления были уже второстепенны на тот момент.
Вот я вчера смотрел ролик с Героем Украины танкистом он рассказывал как он защищал Херсонскую область,новую каховку и антоновский мост.
Там тупо было в 15 раз больше кацапов чем наших.
Против его танка выезжало 10 а личный состав тоже как он сказал раз бугор ожил и там сотни личного состава поднялось с РПГ и другим оружием.
Конечно вопрос очень стоит-потому что там все даже военные,родствиники и наши все кто в Крыму писали знали что свозятся огромные силы на перешеек.Почему наших там было мало это конечно вопрос
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:39
ЛАД написав:
Ну почему сразу "як тільки нема аргументів"? Не допускаете, что я этого могу действительно не знать и этот вопрос вполне может не входить в сферу моих интересов?
Но вот кто у Вас "найвеличніший"?
И если Порошенко, то какие "оборонні споруди" соорудили при нём? Вы этим вопросом, так понимаю, интересовались.
Устати, там Вы задавали вопрос именно об "оборонних спорудах", а не о подготовке к войне.
Или Вы меняете тему? Та к о подготовке я высказывался. И даже сегодня - viewtopic.php?p=5461642#p5461642
.
Интересно услышать Ваш отзыв.
[/quote][/quote]
Вам про озброєння інші не одноразово казали, тільки у Вас, типу, все по плану. Я вже напряму про окопи спитав, це яскравий приклад НЕ підготовки до масштабного наступу. Яких ще доказів треба?
Ваш великий пост про те, що заграніцанампоиожєт, тому і готоватись не потрібно, зрозумілий, тільки воно так не працює. Не були б зірвані дамба і мости через Ірпінь, то і з Києвом було б те, що з Херсоном. Не партнери повинні нам рити окопи, мінувати і підриватм мости, озброювати армію, а ми самі, про що Вам не одноразово казали, не тільки я. Якось так.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:41
konstantin kirovograd написав:
Конечно вопрос очень стоит-потому что там все даже военные,родствиники и наши все кто в Крыму писали знали что свозятся огромные силы на перешеек.Почему наших там было мало это конечно. вопрос
вы на этот вопрос сами ответили (выше). Потому что хотели чтобы ТБД был там, а не в Киеве.
Посчитали что в степи будет некомфортно оборонятся. Там подлетное время с Бельбека и Таганрог-Центральный небольшое, было бы сложно держать оборону под бомбежкой.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 21 лип, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:44
konstantin kirovograd
О Харькове почему-то забыли. Тоже пытались взять с первого дня.
Ну а кто сдал понятно Зе лично договорился с Пу. Но что-то пошло не так.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:48
ЛАД написав:konstantin kirovograd
О Харькове почему-то забыли. Тоже пытались взять с первого дня.
Ну а кто сдал понятно Зе лично договорился с Пу. Но что-то пошло не так.
меня тоже посещает мысль что настоящую правду мы узнаем только через годы и там может быть что хочешь и про кого хочешь.
Типа как крепко жму руку,обнимаю а нам по телеку в это время совсем другое втерал.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:03
конечно карлик дожился---уже присмыкается перед ираном...Точно война белого с чёрным. С одной стороны багатае демократии с высоким уровнем жизни для обычного человека с другой стороны--кацапы,иран,сирия,северная корея.С кого брать пример как бы вопрос не стоит.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:15
Камикадзе написав: zxzx777 написав:
Там рядом еще один мост, железнодорожный. Про него что-то молчат.
Про железнодорный не молчат, сказали что ждут когда по нему пойдет эшелон с боеприпасами. Там тоже это понимают и тянут с эшелоном
ржач полный, пытаться из арты валить за 100км динамическую цель. Кто это ляпнул? дай угадаю - "эксперт"?
Валить надо в место выгрузки техники, а не эта тупость
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:18
sequence написав: prodigy написав: beee написав:
Я, как мостовик, могу сообщить, что повредить могут только проезжую часть, которая несущей не является. И её ремонт - это как перекрытие забронировать - пару дней. Грубо говоря это плита, лежащая на железобетонных балках.
Несущие элементы - балки, опоры слишком массивные и прочные. Ниhepa им не будет, выражаясь строго технический
тобто треба щоб партизани заклали вибухівку під бики моста, або баржа з вибухівкою?
я писал вчера, не все поняли.
Если бы мосты были легкой целью, то мостов через Днепр у нас не было бы уже.
Те ямки и дырки в Херсоне залатают за пару часов, если не попадут под обстрел
Латати будуть під обстрілом.
Але там тре не тільки латати, а наварювати арматуру.
Кілька таких обстрілів і міст буде не те що як голандський сир .. хіба дошками лататимуть.
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