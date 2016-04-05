lapay написав:

...........Вам про озброєння інші не одноразово казали, тільки у Вас, типу, все по плану. Я вже напряму про окопи спитав, це яскравий приклад НЕ підготовки до масштабного наступу. Яких ще доказів треба?Ваш великий пост про те, що заграніцанампоиожєт, тому і готоватись не потрібно, зрозумілий, тільки воно так не працює. Не були б зірвані дамба і мости через Ірпінь, то і з Києвом було б те, що з Херсоном. Не партнери повинні нам рити окопи, мінувати і підриватм мости, озброювати армію, а ми самі, про що Вам не одноразово казали, не тільки я. Якось так.