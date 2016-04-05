ЛАД написав:1000 ракет это ни о чём. И не надо преувеличивать эффективность ракет. Посмотрите количество запущенных ракет по Украине и количество убитых и раненых гражданских (которые никак не были защищены и не прятались в окопах или где-то ещё).
это если гатить как рашкованы по туалетам то да - никаких ракет не хватит. а если как химарсами - то что много их нужно оказалось что бы заставить врага репу чесать? или вам ближе к телу тактика рашкованов выжженной земли?
ЛАД написав:konstantin kirovograd О Харькове почему-то забыли. Тоже пытались взять с первого дня. Ну а кто сдал понятно Зе лично договорился с Пу. Но что-то пошло не так.
меня тоже посещает мысль что настоящую правду мы узнаем только через годы и там может быть что хочешь и про кого хочешь. Типа как крепко жму руку,обнимаю а нам по телеку в это время совсем другое втерал.
Только вот почему-то эти "плёнки" публиковали агенты Кремля, веры которым нет Но у нас остаются ..., которые всё ещё этому верят ... ну верьте дальше
lapay написав:........... Вам про озброєння інші не одноразово казали, тільки у Вас, типу, все по плану. Я вже напряму про окопи спитав, це яскравий приклад НЕ підготовки до масштабного наступу. Яких ще доказів треба? Ваш великий пост про те, що заграніцанампоиожєт, тому і готоватись не потрібно, зрозумілий, тільки воно так не працює. Не були б зірвані дамба і мости через Ірпінь, то і з Києвом було б те, що з Херсоном. Не партнери повинні нам рити окопи, мінувати і підриватм мости, озброювати армію, а ми самі, про що Вам не одноразово казали, не тільки я. Якось так.
Об окопах я Вам, вроде, ответил. От Вас надеялся услышать что-то более серьёзное. Интересно, что бы Вы порекомендовали, к примеру, прибалтам или Молдове? Тоже "рити окопи, мінувати і підриватм мости, озброювати армію"? Они были бы Вам крайне признательны за такие советы.
ЛАД написав:1000 ракет это ни о чём. И не надо преувеличивать эффективность ракет. Посмотрите количество запущенных ракет по Украине и количество убитых и раненых гражданских (которые никак не были защищены и не прятались в окопах или где-то ещё).
это если гатить как рашкованы по туалетам то да - никаких ракет не хватит. а если как химарсами - то что много их нужно оказалось что бы заставить врага репу чесать? или вам ближе к телу тактика рашкованов выжженной земли?
Как много у нас стало знатоков стратегии, тактики и военной техники! (Извините, mephala, это относится далеко не только к Вам).
У США большую озабоченность вызывает расход Украиной боеприпасов к HIMARS, чем количество пусковых установок. Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает журналист Foreign Policy Джек Детч.
"США внимательно следят за расходом Украиной боеприпасов HIMARS, что вызывает большую озабоченность, чем количество пусковых установок: генерал Марк Милли", – написал Детч.
ЛАД написав:С этим заявлением Лаврова вообще интересно. Из этой логики прямо следует, что РФ устроит только полное отсутствие Украины на карте мира
Об этом "порохоботы" говорят ещё с 2014 года
Поэтому, не могло быть вариантов - "пойдём на уступки по ЛДНР и войны не будет"
Варианты есть всегда. Уже писал - это, как минимум, могло дать сильные аргументы в информационной войне как в мире, так и внутри РФ. Информвойна в сегодняшнем мире имеет большое значение. Очень большое.
ЛАД написав:1000 ракет это ни о чём. И не надо преувеличивать эффективность ракет. Посмотрите количество запущенных ракет по Украине и количество убитых и раненых гражданских (которые никак не были защищены и не прятались в окопах или где-то ещё).
это если гатить как рашкованы по туалетам то да - никаких ракет не хватит. а если как химарсами - то что много их нужно оказалось что бы заставить врага репу чесать? или вам ближе к телу тактика рашкованов выжженной земли?
Как много у нас стало знатоков стратегии, тактики и военной техники! (Извините, mephala, это относится далеко не только к Вам).
У США большую озабоченность вызывает расход Украиной боеприпасов к HIMARS, чем количество пусковых установок. Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает журналист Foreign Policy Джек Детч.
"США внимательно следят за расходом Украиной боеприпасов HIMARS, что вызывает большую озабоченность, чем количество пусковых установок: генерал Марк Милли", – написал Детч.
от вы сами в очередной раз за меня придумали что то, дали на это ответ, и еще попутно нахамили. я где то писал про точку? я вообще то написал про химарсы. или химарсы (как и наша ольха) уже не ракетами пуляет в режиме РСЗО? даже если посчитать 30 объектов разрушенных химарсами на 6 ракет в пакете это 180 ракет. это намного меньше 1000. и враг уже репу чешет. научитесь читать что вам пишут а не сразу язвить собеседнику.