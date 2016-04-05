"Антоновский мост сегодня невозможен для проезда тяжелой техники и фур, со вчерашнего дня он для них закрыт, проезжали только легковые автомобили. Фактически уже сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы по Антоновскому мосту", – сказал Хлань.



Он также добавил, что, насколько известно, у россиян серьезные трудности с ремонтом моста – в Херсоне специалистов по ремонту они найти не могут, поскольку профессионалы высокого уровня из оккупации уже выехали, поэтому они будут, скорее всего, искать специалистов для ремонта моста в Крыму, а это потеря времени.



"Оцените ювелирную работу ВСУ – легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет", – написал Хлань в Facebook.