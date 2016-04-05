konstantin kirovograd тоже видел это видео. Но там же пара дорого с Крыма. Где мощные огневые точки в паре тройке километрах от границ? Почему не били мощным огнем на перешейке на дорогах чтобы создать заторы? Если было заминировано то как можно было за час разминировать, за пару часов они уже в Каховке. Почему первый бой серьезный возле и за Цюрипинском? С 14 года Крым российский
mephala написав:......... я вообще то написал про химарсы. или химарсы (как и наша ольха) уже не ракетами пуляет в режиме РСЗО? даже если посчитать 30 объектов разрушенных химарсами на 6 ракет в пакете это 180 ракет. это намного меньше 1000. и враг уже репу чешет. научитесь читать что вам пишут а не сразу язвить собеседнику.
Простите, совершенно не в курсе, сколько ракет Himers израсходовано и сколько целей ими поражено. Генштаб мне почему-то не сообщил. Поэтому обсуждать вопрос не могу. А враг может чесать хоть репу, хоть ещё что, меня больше интересует, когда он начнёт отступать и на картах https://deepstatemap.live/#7.25/51.018/31.115 мы увидим стрелочки наших атак, а не российских.
HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей. А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
"Антоновский мост сегодня невозможен для проезда тяжелой техники и фур, со вчерашнего дня он для них закрыт, проезжали только легковые автомобили. Фактически уже сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы по Антоновскому мосту", – сказал Хлань.
Он также добавил, что, насколько известно, у россиян серьезные трудности с ремонтом моста – в Херсоне специалистов по ремонту они найти не могут, поскольку профессионалы высокого уровня из оккупации уже выехали, поэтому они будут, скорее всего, искать специалистов для ремонта моста в Крыму, а это потеря времени.
"Оцените ювелирную работу ВСУ – легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет", – написал Хлань в Facebook.
mephala написав:......... я вообще то написал про химарсы. или химарсы (как и наша ольха) уже не ракетами пуляет в режиме РСЗО? даже если посчитать 30 объектов разрушенных химарсами на 6 ракет в пакете это 180 ракет. это намного меньше 1000. и враг уже репу чешет. научитесь читать что вам пишут а не сразу язвить собеседнику.
Простите, совершенно не в курсе, сколько ракет Himers израсходовано и сколько целей ими поражено. Генштаб мне почему-то не сообщил. Поэтому обсуждать вопрос не могу. А враг может чесать хоть репу, хоть ещё что, меня больше интересует, когда он начнёт отступать и на картах https://deepstatemap.live/#7.25/51.018/31.115 мы увидим стрелочки наших атак, а не российских.
HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей. А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
Если бы речь шла о единичных выстрелах, думаю, проблема транспортировки не стояла бы и не вызывала озабоченность у Марка Милли. Как никто не делает особой проблемы из снарядов к 777.
ЛАД написав: Где-то было заминировано и подрывалось
Де було заміновано до 24 лютого?
Чонгар. Вероятно, ещё где-то. Помню, бойцу дали Героя посмертно за подрыв моста (не помню какого). А вообще, карты минных полей есть в Генштабе и ещё где-то и относятся к секретной документации. Ни мне, ни Вам её не доводят.
Мова йшла про мости в оригінальному пості. Чонгар це міст? "бойцу дали Героя" - так очевидно що заміновано було після 24.02. Ось весь час ви виляєте. Йде мова про міст - ви про Чонгар. Йде мова до 24.02, ви після 24.02. Судячи з того, як зривали мости, усі вони мінувались після 24.02. Тобто до 24.02 нічого не робили.
konstantin kirovograd написав:все стратеги тут крутые конечно. моё мнение насчёт херсона---просто на фоне того что творилось под киевом и даже в киеве ситуация в херсоне на тот момент особа главной не была.Если вы забыли то я напомню что в тоже время враг осождал и Чернигов и Сумы. Теперь все ищут заговоры когда кацапы откотились с Сум,Чернигова и Киева. Но ведь они могли стоять там и сейчас и что тогда нужно было рассуждать КТО СДАЛ КИЕВ.
Це вірно. Але це лишній раз доводить що ніякого плану не було. Тупо в ручному режимі "гасили пожежу". Основна увага звичайно була на Київ, до Херсону не дійшли руки.
andrijk777 написав:...... Де було заміновано до 24 лютого?
Чонгар. Вероятно, ещё где-то. Помню, бойцу дали Героя посмертно за подрыв моста (не помню какого). А вообще, карты минных полей есть в Генштабе и ещё где-то и относятся к секретной документации. Ни мне, ни Вам её не доводят.
Мова йшла про мости в оригінальному пості. Чонгар це міст? "бойцу дали Героя" - так очевидно що заміновано було після 24.02. Ось весь час ви виляєте. Йде мова про міст - ви про Чонгар. Йде мова до 24.02, ви після 24.02. Судячи з того, як зривали мости, усі вони мінувались після 24.02. Тобто до 24.02 нічого не робили.
Повторю, я не знаю о минировании мостов и/или границ Украины. Из того, что "бойцу дали Героя", вообще говоря, совсем не очевидно, что минирование произведено после 24.02. Мост, как понимаю, подрывается чуть ли не в последнюю минуту. Не знаю планов Генштаба и порядок действий по подрыву. Но встречный вопрос - Вы хотите в мирное время ездить через мосты, зная, что они заминированы? Я лично не очень.
У США большую озабоченность вызывает расход Украиной боеприпасов к HIMARS, чем количество пусковых установок. Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает журналист Foreign Policy Джек Детч.
"США внимательно следят за расходом Украиной боеприпасов HIMARS, что вызывает большую озабоченность, чем количество пусковых установок: генерал Марк Милли", – написал Детч.
А-а-а, тепер я зрозумів чому нам дали так мало HIMARS. Вони бояться що ми вистріляємо над-то багато боєприпасів.