HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей. А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
Так Multiple це і є "залп"! MLRS це фактично синонім РСЗВ. Ви че прикалуєтесь?
andrijk777 написав:Так Multiple це і є "залп"! MLRS це фактично синонім РСЗВ. Ви че прикалуєтесь?
Я не прикалуюсь. Залп англійською буде "volley". Multiple - це "кілька". MLRS - це альтернативна до РСЗВ західна зброя. Але не аналогічна. Для "Граду" вогонь залпом по площі є фактично єдиним способом стрільби. Для MLRS - це один з варіантів.
beee написав:Я, как мостовик, могу сообщить, что повредить могут только проезжую часть, которая несущей не является. И её ремонт - это как перекрытие забронировать - пару дней. Грубо говоря это плита, лежащая на железобетонных балках. Несущие элементы - балки, опоры слишком массивные и прочные. Ниhepa им не будет, выражаясь строго технический
тобто треба щоб партизани заклали вибухівку під бики моста, або баржа з вибухівкою?
я писал вчера, не все поняли. Если бы мосты были легкой целью, то мостов через Днепр у нас не было бы уже. Те ямки и дырки в Херсоне залатают за пару часов, если не попадут под обстрел
так точно
Востаннє редагувалось beee в Чет 21 лип, 2022 17:16, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:ржач полный, пытаться из арты валить за 100км динамическую цель. Кто это ляпнул? дай угадаю - "эксперт"? Валить надо в место выгрузки техники, а не эта тупость
Давайте математично Перше - відстань до моста 50 км... Друге - довжина моста 1300 м Третє - швидкість польоту Хаймарса - 900м/сек ( 45-50 сек) летіти від точки пуску Четверте - швидкість потяга 20 м/сек , довжина потяга 150-200 метрів, довжина тормозного шляху завантаженого потяга 1000+ метрів
А тепер Чекаємо поки потяг вїде на міст, таким чином до центру мосту він буде рухатись 50 сек, якщо почне тормозити , то все одно через 50 сек буде +/- на мості По сигналу розвідника - запускаємо хаймарс , 6 штук(пакет) в центр моста, в точки 0 м(центр), +50 м(до центру) , +100м, +150м, +200м, +250м - кожна ракета відповідно
Штучки дві/три попадуть гарантовано.... Далі пояснювати що відбудеться...
HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей. А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
Пакет з 6-штук=2,5 тонни ваги=1,2 млн доларів ціни.... Якось великої проблеми ні з точки зору грошей, ні з точки зору ваги - я не бачу...
Газопровод "Северный поток" после десятидневного планового ремонта утром 21 июля возобновил поставки российского газа, пусть и далеко не на полную мощность. Тем не менее это вызвало вздох облегчения в Евросоюзе и особенно в Германии. В крупнейшей стране и экономике ЕС опасались, что Россия под каким-то предлогом полностью остановит важнейший транспортный маршрут для ее снабжения голубым топливом.
Путин не захотел выпускать из рук газовое оружие Однако Владимир Путин, как видим, не захотел выпускать из рук столь любимое им и пока еще весьма мощное газовое оружие. Если бы он велел "Газпрому" не возобновлять прокачку по "Северному потоку" (то, что в сегодняшней России, тем более в условиях войны в Украине и тотального противостояния с Западом, подобные геостратегические решения принимает именно он, осознали теперь, похоже, даже самые наивные немцы), он бы окончательно сжег мосты.
Тогда в Евросоюзе объявили бы высший уровень энергетической угрозы и тут же приступили бы к реализации уже подготовленных планов на случай экстренной ситуации в газоснабжении. По сути дела, наступило бы эмбарго на российский газ, только объявленное не Евросоюзом, а самой Россией. После этого ей было бы трудно через какое-то время вновь начать поставки. Это выглядело бы как проявление слабости, как уступка Западу, как фактическое признание, что "Газпрому" без европейских покупателей некуда девать гигантские объемы своей западносибирской газодобычи. ....... Газовая зависимость от России начнет быстро снижаться уже в 2023 году
andrijk777 написав:Так Multiple це і є "залп"! MLRS це фактично синонім РСЗВ. Ви че прикалуєтесь?
Я не прикалуюсь. Залп англійською буде "volley". Multiple - це "кілька". MLRS - це альтернативна до РСЗВ західна зброя. Але не аналогічна. Для "Граду" вогонь залпом по площі є фактично єдиним способом стрільби. Для MLRS - це один з варіантів.
Що Хаймарси що Ураган/Смерч/Град - не сходять з направляючих одночасно...., ба більше вони сходять з направляючих в певному порядку з різницею в кілька секунд Але при цьому Точкою куди потраплять Ураган/Смерч/Град - є площа, розміри якої визначаються погрішностями, тобто це як правило 100 на 100 метрів, куди прилетить весь пакет , але куди точно потрапить на цій площі - артилеристи не впливають Хаймарс має індивідуальні настройки наведення кожен снаряд...Тому Він може бути запущений як послідовно в одну точку розміром 6*6 м всі 6 снарядів( запуски кожних кілька секунд) Так і одиночними, по різним точкам, з перенастройкою(переприцілюванням) направляючих, тоді ясно що між запусками буде не кілька секунд , а кілька десятків секунд( час коли трьохтонна дура підкорегує напрям/висоту)
ночевал на даче, 5 км от линии фронта, так вот вчера наши обстреливали орков новинкой - активно-реактивными снарядами, звучит как выстрел, потом, через 2 секунды включается реактивный ускоритель, прилётов не слышно, наверное на 40х км били...