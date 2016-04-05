ЛАД написав:Об окопах я Вам, вроде, ответил. От Вас надеялся услышать что-то более серьёзное. Интересно, что бы Вы порекомендовали, к примеру, прибалтам или Молдове? Тоже "рити окопи, мінувати і підриватм мости, озброювати армію"? Они были бы Вам крайне признательны за такие советы.
По окопам все просто - хочеш жити, рий окоп чи, хоча б, ямку, не хочеш відступати - будуй укріпрайон. Так було, є і буде, поки війна буде вестись за допомогою вибухових речовин. Країнам Балтії можна порадити рити окопи, будувати укріпрайони, вчити ТРО партизанській війни. Зброю вони і самі купують, а не клянчать, як деякі.
У США большую озабоченность вызывает расход Украиной боеприпасов к HIMARS, чем количество пусковых установок. Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает журналист Foreign Policy Джек Детч.
"США внимательно следят за расходом Украиной боеприпасов HIMARS, что вызывает большую озабоченность, чем количество пусковых установок: генерал Марк Милли", – написал Детч.
А-а-а, тепер я зрозумів чому нам дали так мало HIMARS. Вони бояться що ми вистріляємо над-то багато боєприпасів.
Війна має бути довга 8..10 років на виснаження України і Росії. А тут за місяць і кінець. Непорядок.
andrijk777 написав:Так Multiple це і є "залп"! MLRS це фактично синонім РСЗВ. Ви че прикалуєтесь?
Я не прикалуюсь. Залп англійською буде "volley". Multiple - це "кілька". MLRS - це альтернативна до РСЗВ західна зброя. Але не аналогічна. Для "Граду" вогонь залпом по площі є фактично єдиним способом стрільби. Для MLRS - це один з варіантів.
А хіба в Града вони не летять поштучно, одна за другою. В чому різниця?
ЛАД написав:С этим заявлением Лаврова вообще интересно. Из этой логики прямо следует, что РФ устроит только полное отсутствие Украины на карте мира
Об этом "порохоботы" говорят ещё с 2014 года
Поэтому, не могло быть вариантов - "пойдём на уступки по ЛДНР и войны не будет"
Варианты есть всегда. Уже писал - это, как минимум, могло дать сильные аргументы в информационной войне как в мире, так и внутри РФ. Информвойна в сегодняшнем мире имеет большое значение. Очень большое.
ЛАД, грустная лошадь уже перестал скрывать истинные цели РФ, что они хотят уничтожить Украину, как государство. Я привёл твою же цитату
Но ты продолжаешь утверждать, что вариант с уступками ЛДНР мог помочь не начинать войну НЕТ! Не помог бы.
Уступки по ЛДНР только утвердили бы РФ в своей правильности захвата территорий Украины по областям.
Дальше были бы другие области по тому же принципу - РФ захватила часть области, ультиматум на согласие Украины, согласие Украины по принципу "лишь бы не было войны" Западные партнёры не помогали бы Украине, мол, Украина сама же соглашается, так хули нам вмешиваться
Поэтому, зря ты споришь со мной. Пойми простую истину - РФ хочет уничтожения Украины как государства. А Украина, как государство, этого сильно не хочет
PS. А про раздачу земель ещё красочно в одном советском фильме описали, называется, "Иван Васильевич меняет профессию"
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 21 лип, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
У США большую озабоченность вызывает расход Украиной боеприпасов к HIMARS, чем количество пусковых установок. Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает журналист Foreign Policy Джек Детч.
"США внимательно следят за расходом Украиной боеприпасов HIMARS, что вызывает большую озабоченность, чем количество пусковых установок: генерал Марк Милли", – написал Детч.
А-а-а, тепер я зрозумів чому нам дали так мало HIMARS. Вони бояться що ми вистріляємо над-то багато боєприпасів.
Війна має бути довга 8..10 років на виснаження України і Росії. А тут за місяць і кінець. Непорядок.
Именно. Быстро победить - боятся, чтоб не "спровоцировать". Поэтому и дают столько, типа "нас тут нет". Помнят условие: "если кто-то надумает вмешаться, то..." Поэтому "пускают кровь" медленно, типа "незаметно".
То, что у Украины "кровь" может закончиться раньше... Чтоб не закончилась - закроем границы
ЛАД написав:Об окопах я Вам, вроде, ответил. От Вас надеялся услышать что-то более серьёзное. Интересно, что бы Вы порекомендовали, к примеру, прибалтам или Молдове? Тоже "рити окопи, мінувати і підриватм мости, озброювати армію"? Они были бы Вам крайне признательны за такие советы.
По окопам все просто - хочеш жити, рий окоп чи, хоча б, ямку, не хочеш відступати - будуй укріпрайон. Так було, є і буде, поки війна буде вестись за допомогою вибухових речовин. Країнам Балтії можна порадити рити окопи, будувати укріпрайони, вчити ТРО партизанській війни. Зброю вони і самі купують, а не клянчать, як деякі.
По окопам Вы повторили то же, что я написал изначально. По странам Балтии - после выполнения Ваших рекомендаций, как Вы считаете, сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас?
HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей. А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
Так Multiple це і є "залп"! MLRS це фактично синонім РСЗВ. Ви че прикалуєтесь?
flyman написав:........... Війна має бути довга 8..10 років на виснаження України і Росії. А тут за місяць і кінець. Непорядок.
Именно. Быстро победить - боятся, чтоб не "спровоцировать". Поэтому и дают столько, типа "нас тут нет". Помнят условие: "если кто-то надумает вмешаться, то..." Поэтому "пускают кровь" медленно, типа "незаметно".
То, что у Украины "кровь" может закончиться раньше... Чтоб не закончилась - закроем границы
"типа "нас тут нет" уже достаточно давно не проходит. Большее вмешательство это уже только послать свои войска. Кстати, Трасс заявила, что она английские войска в Украину не пошлёт. Тут 2 момента. У всех, кроме США, похоже, действительно уже особо нечего давать, хотя ещё кое-что могли бы. У США оружие более сложное и современное, требуется время на обучение. Кроме того, вполне вероятно, преследуют и свои интересы, в соответствии с которыми, им по каким-либо причинам может быть выгодно затягивание конфликта. Могут быть и другие причины.