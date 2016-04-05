Додано: Чет 21 лип, 2022 17:47

ЛАД написав: pesikot написав: ЛАД написав: С этим заявлением Лаврова вообще интересно. Из этой логики прямо следует, что РФ устроит только полное отсутствие Украины на карте мира С этим заявлением Лаврова вообще интересно. Из этой логики прямо следует, что

Об этом "порохоботы" говорят ещё с 2014 года



Поэтому, не могло быть вариантов - "пойдём на уступки по ЛДНР и войны не будет" Об этом "порохоботы" говорят ещё с 2014 годаПоэтому, не могло быть вариантов - "пойдём на уступки по ЛДНР и войны не будет"

Варианты есть всегда.

Уже писал - это, как минимум, могло дать сильные аргументы в информационной войне как в мире, так и внутри РФ. Информвойна в сегодняшнем мире имеет большое значение. Очень большое. Варианты есть всегда.Уже писал - это, как минимум, могло дать сильные аргументы в информационной войне как в мире, так и внутри РФ. Информвойна в сегодняшнем мире имеет большое значение. Очень большое.

, грустная лошадь уже перестал скрывать истинные цели РФ, что они хотят уничтожить Украину, как государство. Я привёл твою же цитатуНо ты продолжаешь утверждать, что вариант с уступками ЛДНР мог помочь не начинать войнуНЕТ! Не помог бы.Уступки по ЛДНР только утвердили бы РФ в своей правильности захвата территорий Украины по областям.Дальше были бы другие области по тому же принципу - РФ захватила часть области, ультиматум на согласие Украины, согласие Украины по принципу "лишь бы не было войны"Западные партнёры не помогали бы Украине, мол, Украина сама же соглашается, так хули нам вмешиватьсяПоэтому, зря ты споришь со мной.Пойми простую истину - РФ хочет уничтожения Украины как государства.А Украина, как государство, этого сильно не хочетPS. А про раздачу земель ещё красочно в одном советском фильме описали, называется, "Иван Васильевич меняет профессию"