Додано: Чет 21 лип, 2022 18:37

lapay написав: ЛАД написав: По окопам Вы повторили то же, что я написал изначально.

По странам Балтии - после выполнения Ваших рекомендаций, как Вы считаете, сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас? По окопам Вы повторили то же, что я написал изначально.По странам Балтии - после выполнения Ваших рекомендаций, как Вы считаете, сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас?

Нічого я не повторював. У влади було достатньо часу підготуватись до масштабного наступу, а вони навіть окопи не рили. Ви самі написали, що і мости не мінували. Просто клянчили зброю.

Балтія навряд чи буде ігнорувати попередження партнерів про загрозу, і партнери б допомогли б підготуватись. Вони, як і наша Західна Україна, добре пам'ятають, що виробляли соаєти в окупації. Нічого я не повторював. У влади було достатньо часу підготуватись до масштабного наступу, а вони навіть окопи не рили. Ви самі написали, що і мости не мінували. Просто клянчили зброю.Балтія навряд чи буде ігнорувати попередження партнерів про загрозу, і партнери б допомогли б підготуватись. Вони, як і наша Західна Україна, добре пам'ятають, що виробляли соаєти в окупації.

союзников

обязанных

Где рыть окопы - на 3000 км?Писал - не знаю, но, думаю, что части, которые стояли у границы и так рыли окопы (если командир мало-мальски нормальный). На окраинах Харькова никто, конечно, не рыл и ни в одной стране мира не стали бы делать это до начала войны.Насчёт мостов я не писал, что не минировали до войны. Я этого не знаю. Писал о том, что, вообще говоря, минирование мостов в мирное время, на мой взгляд, опасно и неразумно.По Балтии Вы не ответили на вопрос. Пусть они не будут игнорировать, выроют окопы, ещё сделают всё, что Вы считаете нужным.(без прямой поддержкиих защищать а не "партнёров")?Сколько часов способна продержаться Молдова?Сколько секунд Вы (или я) выстоите на ринге против Кличко?