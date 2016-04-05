RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1744174517461747>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:08

  Вкладчик1234 написав:Именно.
Быстро победить - боятся, чтоб не "спровоцировать". Поэтому и дают столько, типа "нас тут нет". Помнят условие: "если кто-то надумает вмешаться, то..."
Поэтому "пускают кровь" медленно, типа "незаметно".

То, что у Украины "кровь" может закончиться раньше... Чтоб не закончилась - закроем границы

Ты же писал, что переходишь в режим read-only.
Снова соврал :) Ну надо же ... "никогда такого не было и вот опять"

Лучше тебе свалить отсюда
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 21 лип, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6954
З нами з: 31.08.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По окопам Вы повторили то же, что я написал изначально.
По странам Балтии - после выполнения Ваших рекомендаций, как Вы считаете, сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас?

Нічого я не повторював. У влади було достатньо часу підготуватись до масштабного наступу, а вони навіть окопи не рили. Ви самі написали, що і мости не мінували. Просто клянчили зброю.
Балтія навряд чи буде ігнорувати попередження партнерів про загрозу, і партнери б допомогли б підготуватись. Вони, як і наша Західна Україна, добре пам'ятають, що виробляли соаєти в окупації.
lapay
 
Повідомлень: 13194
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:26

  ЛАД написав:"типа "нас тут нет" уже достаточно давно не проходит.

Пока проходит

  ЛАД написав:Большее вмешательство это уже только послать свои войска. Кстати, Трасс заявила, что она английские войска в Украину не пошлёт.

Так все заявили это, и по 100500 раз повторили.

Теперь они думают: прокатит ли выдача F15-16, или это засчитают за "вмешательство"?
Только так же, как и с любым другим новым оружием: сначала дают пробную версию. Прокатило - ок, отгружаем больше.
Постепенно повышая градус.
Но всё равно "побаиваются" выдавать что-то новое не в гомеопатических количествах, чтоб не засчитали за "вмешательство".
Можно ли победить (а не "сдерживать") при таких поставках - вопрос риторический
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16219
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9346 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:30

  pesikot написав:Пойми простую истину - РФ хочет уничтожения Украины как государства.
А Украина, как государство, этого сильно не хочет

PS. А про раздачу земель ещё красочно в одном советском фильме описали, называется, "Иван Васильевич меняет профессию" :)

Не правильне відое в тебе.
ось тут розтлумачено

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29244
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:32

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:"типа "нас тут нет" уже достаточно давно не проходит.

Пока проходит

  ЛАД написав:Большее вмешательство это уже только послать свои войска. Кстати, Трасс заявила, что она английские войска в Украину не пошлёт.

Так все заявили это, и по 100500 раз повторили.

Теперь они думают: прокатит ли выдача F15-16, или это засчитают за "вмешательство"?
Только так же, как и с любым другим новым оружием: сначала дают пробную версию. Прокатило - ок, отгружаем больше.
Постепенно повышая градус.
Но всё равно "побаиваются" выдавать что-то новое не в гомеопатических количествах, чтоб не засчитали за "вмешательство".
Можно ли победить (а не "сдерживать") при таких поставках - вопрос риторический

А чё ты не осуждаешь РФ за нападение на Украину ?
Не осуждаешь РФ за убийства мирных жителей

Но осуждаешь наших западных партнёров
Ты российский агент и мне не понятно, почему тебя не забанили навечно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6954
З нами з: 31.08.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:37

  lapay написав:
  ЛАД написав:По окопам Вы повторили то же, что я написал изначально.
По странам Балтии - после выполнения Ваших рекомендаций, как Вы считаете, сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас?

Нічого я не повторював. У влади було достатньо часу підготуватись до масштабного наступу, а вони навіть окопи не рили. Ви самі написали, що і мости не мінували. Просто клянчили зброю.
Балтія навряд чи буде ігнорувати попередження партнерів про загрозу, і партнери б допомогли б підготуватись. Вони, як і наша Західна Україна, добре пам'ятають, що виробляли соаєти в окупації.

Где рыть окопы - на 3000 км?
Писал - не знаю, но, думаю, что части, которые стояли у границы и так рыли окопы (если командир мало-мальски нормальный). На окраинах Харькова никто, конечно, не рыл и ни в одной стране мира не стали бы делать это до начала войны.

Насчёт мостов я не писал, что не минировали до войны. Я этого не знаю. Писал о том, что, вообще говоря, минирование мостов в мирное время, на мой взгляд, опасно и неразумно.

По Балтии Вы не ответили на вопрос. Пусть они не будут игнорировать, выроют окопы, ещё сделают всё, что Вы считаете нужным. Сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас (без прямой поддержки союзников, обязанных их защищать а не "партнёров")?
Сколько часов способна продержаться Молдова?
Сколько секунд Вы (или я :) ) выстоите на ринге против Кличко?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22735
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:47

  ЛАД написав:
По Балтии Вы не ответили на вопрос. Пусть они не будут игнорировать, выроют окопы, ещё сделают всё, что Вы считаете нужным. Сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас (без прямой поддержки союзников, обязанных их защищать а не "партнёров")?
Сколько часов способна продержаться Молдова?
Сколько секунд Вы (или я :) ) выстоите на ринге против Кличко?

Судя по-твоему тону разговора, а давайте поржём и хрен кто выстоит против РФ, я делаю много выводов

1) Ты всё также за РФ топишь, хотя РФ обстреливает Харьков с жертвами, но тебе важнее спор на форуме. У тебя нет эмпатии
Читал молитвы: отец погибшего в Харькове 13-летнего мальчика два часа не отходил от сына
Отец подростка, погибшего во время ракетного удара оккупантов по Харькову, два часа читал над сыном молитвы. Безутешный родитель не отходил от тела все это время и держал мальчика за руку

2) По Балтии, манипуляции в чистом виде.
Страны Балтии в НАТО, пришли бы туда ваши московиты. Получили бы мзды от всей НАТЫ

3) И да. РФ - не Кличко, а пьяный Вася. Украина - это Кличко
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6954
З нами з: 31.08.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:50

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:"типа "нас тут нет" уже достаточно давно не проходит.

Пока проходит

  ЛАД написав:Большее вмешательство это уже только послать свои войска. Кстати, Трасс заявила, что она английские войска в Украину не пошлёт.

Так все заявили это, и по 100500 раз повторили.

Теперь они думают: прокатит ли выдача F15-16, или это засчитают за "вмешательство"?
Только так же, как и с любым другим новым оружием: сначала дают пробную версию. Прокатило - ок, отгружаем больше.
Постепенно повышая градус.
Но всё равно "побаиваются" выдавать что-то новое не в гомеопатических количествах, чтоб не засчитали за "вмешательство".
Можно ли победить (а не "сдерживать") при таких поставках - вопрос риторический

Не знаю. По-моему, уже давно никто на это не смотрит.
О том, что войска не пошлют, а оружие давали и давать будут заявлено давно и повторено многократно. Трас должна была это повторить как возможный новый премьер.
Рф давно говорит (в основном, конечно, для внутреннего потребления), что она воют не с Украиной а против США и НАТО. Все прекрасно понимают, что это просто риторика и никто по этому поводу не применит ЯО. Разве что Медведев или ещё какой политлузер прокукарекает.
Кстати, сегодня уже попадалось сообщение о 20 Himersах. Если попадётся ссылка, выложу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22735
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:50

Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.

Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:

українського бізнесмена Ігоря Коломойського;
співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича;
нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана. https://glavcom.ua/country/politics/kol ... 62240.html


Джерела ZN.UA в офісі президента України підтвердили існування указу президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства десяти осіб. Скріншот документа опублікував член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко.

Указ №502/2022 від 18 липня знаходиться у розділі секретних, оскільки в ОПУ є практика не публікувати укази щодо амністії та громадянства, пояснює наше джерело. І це підтверджує список документів на сайті (укази 502/2022 та 503/2022 там відсутні).

Факт видання та підписання указу Зеленським побічно підтвердив і радник голови ОПУ Сергій Лещенко. https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukaz-prezide ... v-opu.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лип, 2022 18:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14018
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2057 раз.
Подякували: 2894 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:52

Для того, чтобы делать выводы, надо для начала научиться даже не думать, а хотя бы читать. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22735
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1744174517461747>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98895
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457634
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2150)
21.07.2022 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.