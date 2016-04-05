Вкладчик1234 написав:Именно. Быстро победить - боятся, чтоб не "спровоцировать". Поэтому и дают столько, типа "нас тут нет". Помнят условие: "если кто-то надумает вмешаться, то..." Поэтому "пускают кровь" медленно, типа "незаметно".
То, что у Украины "кровь" может закончиться раньше... Чтоб не закончилась - закроем границы
Ты же писал, что переходишь в режим read-only. Снова соврал Ну надо же ... "никогда такого не было и вот опять"
Лучше тебе свалить отсюда
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 21 лип, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:По окопам Вы повторили то же, что я написал изначально. По странам Балтии - после выполнения Ваших рекомендаций, как Вы считаете, сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас?
Нічого я не повторював. У влади було достатньо часу підготуватись до масштабного наступу, а вони навіть окопи не рили. Ви самі написали, що і мости не мінували. Просто клянчили зброю. Балтія навряд чи буде ігнорувати попередження партнерів про загрозу, і партнери б допомогли б підготуватись. Вони, як і наша Західна Україна, добре пам'ятають, що виробляли соаєти в окупації.
ЛАД написав:"типа "нас тут нет" уже достаточно давно не проходит.
Пока проходит
ЛАД написав:Большее вмешательство это уже только послать свои войска. Кстати, Трасс заявила, что она английские войска в Украину не пошлёт.
Так все заявили это, и по 100500 раз повторили.
Теперь они думают: прокатит ли выдача F15-16, или это засчитают за "вмешательство"? Только так же, как и с любым другим новым оружием: сначала дают пробную версию. Прокатило - ок, отгружаем больше. Постепенно повышая градус. Но всё равно "побаиваются" выдавать что-то новое не в гомеопатических количествах, чтоб не засчитали за "вмешательство". Можно ли победить (а не "сдерживать") при таких поставках - вопрос риторический
ЛАД написав:"типа "нас тут нет" уже достаточно давно не проходит.
Пока проходит
ЛАД написав:Большее вмешательство это уже только послать свои войска. Кстати, Трасс заявила, что она английские войска в Украину не пошлёт.
Так все заявили это, и по 100500 раз повторили.
Теперь они думают: прокатит ли выдача F15-16, или это засчитают за "вмешательство"? Только так же, как и с любым другим новым оружием: сначала дают пробную версию. Прокатило - ок, отгружаем больше. Постепенно повышая градус. Но всё равно "побаиваются" выдавать что-то новое не в гомеопатических количествах, чтоб не засчитали за "вмешательство". Можно ли победить (а не "сдерживать") при таких поставках - вопрос риторический
А чё ты не осуждаешь РФ за нападение на Украину ? Не осуждаешь РФ за убийства мирных жителей
Но осуждаешь наших западных партнёров Ты российский агент и мне не понятно, почему тебя не забанили навечно
ЛАД написав:По окопам Вы повторили то же, что я написал изначально. По странам Балтии - после выполнения Ваших рекомендаций, как Вы считаете, сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас?
Нічого я не повторював. У влади було достатньо часу підготуватись до масштабного наступу, а вони навіть окопи не рили. Ви самі написали, що і мости не мінували. Просто клянчили зброю. Балтія навряд чи буде ігнорувати попередження партнерів про загрозу, і партнери б допомогли б підготуватись. Вони, як і наша Західна Україна, добре пам'ятають, що виробляли соаєти в окупації.
Где рыть окопы - на 3000 км? Писал - не знаю, но, думаю, что части, которые стояли у границы и так рыли окопы (если командир мало-мальски нормальный). На окраинах Харькова никто, конечно, не рыл и ни в одной стране мира не стали бы делать это до начала войны.
Насчёт мостов я не писал, что не минировали до войны. Я этого не знаю. Писал о том, что, вообще говоря, минирование мостов в мирное время, на мой взгляд, опасно и неразумно.
По Балтии Вы не ответили на вопрос. Пусть они не будут игнорировать, выроют окопы, ещё сделают всё, что Вы считаете нужным. Сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас (без прямой поддержки союзников, обязанных их защищать а не "партнёров")? Сколько часов способна продержаться Молдова? Сколько секунд Вы (или я ) выстоите на ринге против Кличко?
ЛАД написав: По Балтии Вы не ответили на вопрос. Пусть они не будут игнорировать, выроют окопы, ещё сделают всё, что Вы считаете нужным. Сколько времени они продержались бы против росс. армии в том составе, котором она напала на нас (без прямой поддержки союзников, обязанных их защищать а не "партнёров")? Сколько часов способна продержаться Молдова? Сколько секунд Вы (или я ) выстоите на ринге против Кличко?
Судя по-твоему тону разговора, а давайте поржём и хрен кто выстоит против РФ, я делаю много выводов
ЛАД написав:"типа "нас тут нет" уже достаточно давно не проходит.
Пока проходит
ЛАД написав:Большее вмешательство это уже только послать свои войска. Кстати, Трасс заявила, что она английские войска в Украину не пошлёт.
Так все заявили это, и по 100500 раз повторили.
Теперь они думают: прокатит ли выдача F15-16, или это засчитают за "вмешательство"? Только так же, как и с любым другим новым оружием: сначала дают пробную версию. Прокатило - ок, отгружаем больше. Постепенно повышая градус. Но всё равно "побаиваются" выдавать что-то новое не в гомеопатических количествах, чтоб не засчитали за "вмешательство". Можно ли победить (а не "сдерживать") при таких поставках - вопрос риторический
Не знаю. По-моему, уже давно никто на это не смотрит. О том, что войска не пошлют, а оружие давали и давать будут заявлено давно и повторено многократно. Трас должна была это повторить как возможный новый премьер. Рф давно говорит (в основном, конечно, для внутреннего потребления), что она воют не с Украиной а против США и НАТО. Все прекрасно понимают, что это просто риторика и никто по этому поводу не применит ЯО. Разве что Медведев или ещё какой политлузер прокукарекает. Кстати, сегодня уже попадалось сообщение о 20 Himersах. Если попадётся ссылка, выложу.
Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.
Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:
Джерела ZN.UA в офісі президента України підтвердили існування указу президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства десяти осіб. Скріншот документа опублікував член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко.
Указ №502/2022 від 18 липня знаходиться у розділі секретних, оскільки в ОПУ є практика не публікувати укази щодо амністії та громадянства, пояснює наше джерело. І це підтверджує список документів на сайті (укази 502/2022 та 503/2022 там відсутні).