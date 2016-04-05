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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1744174517461747
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:52

  vitaliian написав:
Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.

Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:

українського бізнесмена Ігоря Коломойського;
співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича;
нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана. https://glavcom.ua/country/politics/kol ... 62240.html


Станом на 21 липня ще немає офіційного підтвердження інформації
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:06

  vitaliian написав:
Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.

Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:

українського бізнесмена Ігоря Коломойського;
співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича;
нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана. https://glavcom.ua/country/politics/kol ... 62240.html


Джерела ZN.UA в офісі президента України підтвердили існування указу президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства десяти осіб. Скріншот документа опублікував член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко.

Указ №502/2022 від 18 липня знаходиться у розділі секретних, оскільки в ОПУ є практика не публікувати укази щодо амністії та громадянства, пояснює наше джерело. І це підтверджує список документів на сайті (укази 502/2022 та 503/2022 там відсутні).

Факт видання та підписання указу Зеленським побічно підтвердив і радник голови ОПУ Сергій Лещенко. https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukaz-prezide ... v-opu.html

це вже треш, знову втерлися Конституцією, це так всі 25 млн що лишилися можна визнати негромадянами
flyman
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