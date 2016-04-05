Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.
Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:
Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.
Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:
Джерела ZN.UA в офісі президента України підтвердили існування указу президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства десяти осіб. Скріншот документа опублікував член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко.
Указ №502/2022 від 18 липня знаходиться у розділі секретних, оскільки в ОПУ є практика не публікувати укази щодо амністії та громадянства, пояснює наше джерело. І це підтверджує список документів на сайті (укази 502/2022 та 503/2022 там відсутні).