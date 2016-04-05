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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1743174417451746
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:50

Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.

Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:

українського бізнесмена Ігоря Коломойського;
співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича;
нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана. https://glavcom.ua/country/politics/kol ... 62240.html


Джерела ZN.UA в офісі президента України підтвердили існування указу президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства десяти осіб. Скріншот документа опублікував член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко.

Указ №502/2022 від 18 липня знаходиться у розділі секретних, оскільки в ОПУ є практика не публікувати укази щодо амністії та громадянства, пояснює наше джерело. І це підтверджує список документів на сайті (укази 502/2022 та 503/2022 там відсутні).

Факт видання та підписання указу Зеленським побічно підтвердив і радник голови ОПУ Сергій Лещенко. https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukaz-prezide ... v-opu.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 лип, 2022 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:52

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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:52

  vitaliian написав:
Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.

Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:

українського бізнесмена Ігоря Коломойського;
співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича;
нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана. https://glavcom.ua/country/politics/kol ... 62240.html


Станом на 21 липня ще немає офіційного підтвердження інформації
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:15

На голослівні твердження, що три роки не закупалася нова техніка, є отакий документ, наприклад, по 2021 року станом на 01.11.2021 (тобто за 2 місяці до кінця року):
https://drive.google.com/file/d/15vCbH8 ... ZvrzO/view
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:57

если заявлено миллион у нас под ружьём то почему мы не можем совладать с 150 тысячной групировкой РФ.
Ну к примеру где у них концентрация большая типа Донецк Луганск я понимаю,но почему тогда на других направлениях мы их не отодвигаем.
Если кто-то скажет что из этого миллиона полиции много то я могу превисти пример как храбро сотрудники полиции разбили кацапов возле баштанки и николаевский аэропорт тоже.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:57

Компьютерные программы умеют предсказывать исход боевых действий. Одна из них спрогнозировала, что российская армия не возьмет Киев в начале войны. The Economist рассказал о таких технологиях 

24 февраля российские войска вторглись в Украину и вскоре дошли до Киева, но через месяц отступили под предлогом изменившихся приоритетов в боевых действиях.

Считается, что российские командование не ожидало серьезного сопротивления и планировало захватить столицу Украины за несколько дней, но каковы были шансы на успех такой амбициозной операции? Американская программа Major Combat Operations Statistical Model (MCOSM), которая рассчитывает возможный исход сражений, оценила вероятность успеха российской армии на два балла из возможных семи. Журнал The Economist рассказывает, как работают такие технологии.

https://meduza.io/feature/2022/07/21/ko ... paign=live
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:03

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:HIMARS это РСЗО
HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей.
А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.

Так Multiple це і є "залп"!
MLRS це фактично синонім РСЗВ.
Ви че прикалуєтесь?


не знаю, если почитать его ттх, то спор не имеет победителя. установка может принимать контейнеры с одной до шести ракет. ракеты/ракета могут быть управляемые и неуправляемые, залпового огня или оперативно-тактические.
pilker
 
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