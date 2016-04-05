Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.
Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:
Джерела ZN.UA в офісі президента України підтвердили існування указу президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства десяти осіб. Скріншот документа опублікував член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко.
Указ №502/2022 від 18 липня знаходиться у розділі секретних, оскільки в ОПУ є практика не публікувати укази щодо амністії та громадянства, пояснює наше джерело. І це підтверджує список документів на сайті (укази 502/2022 та 503/2022 там відсутні).
Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.
Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:
если заявлено миллион у нас под ружьём то почему мы не можем совладать с 150 тысячной групировкой РФ. Ну к примеру где у них концентрация большая типа Донецк Луганск я понимаю,но почему тогда на других направлениях мы их не отодвигаем. Если кто-то скажет что из этого миллиона полиции много то я могу превисти пример как храбро сотрудники полиции разбили кацапов возле баштанки и николаевский аэропорт тоже.
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HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей. А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
Так Multiple це і є "залп"! MLRS це фактично синонім РСЗВ. Ви че прикалуєтесь?
не знаю, если почитать его ттх, то спор не имеет победителя. установка может принимать контейнеры с одной до шести ракет. ракеты/ракета могут быть управляемые и неуправляемые, залпового огня или оперативно-тактические.