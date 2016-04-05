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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:29
ScaryBee написав: Грйс-мэн написав:
Украина ратифицировала "Стамбульскую конвенцию". Уже можно себе выбрать гендер для экстракшена отсюда?
ні, тільки через 95 квартал.
Хотелось бы провести "спецоперацию по спасению (сохранению) жизни", но почему-то такая опция доступна не только лишь всем
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:48
pilker написав: andrijk777 написав: sashaqbl написав:
---------ЛАД
HIMARS это РСЗО
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HIMARS - це MLRS(Multiple Launch Rocket System) - система запуску багатьох ракет, якщо дослівно. Слово "залп" в назві, як бачите відсутнє. Вона призначена для знищення одиничних цілей одиничними ракетами, а не для залпів по площам. При чому різні типи ракет для різних цілей.
А щодо витрат ракет - то це реально проблема - транспортування ракет зі США в Україну в достатніх кількостях.
Так Multiple це і є "залп"!
MLRS це фактично синонім РСЗВ.
Ви че прикалуєтесь?
не знаю, если почитать его ттх, то спор не имеет победителя. установка может принимать контейнеры с одной до шести ракет. ракеты/ракета могут быть управляемые и неуправляемые, залпового огня или оперативно-тактические.
Всё верно.
Есть оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы от 140 до 310 км. Они заряжаются по одной ракете. Нам их пока не дают. По крайней мере, официально.
Есть ракеты MFOM как управляемые, так и неуправляемые с дальностью от 32 до 70 (80?) км. Они заряжаются по 6 штук. Какие именно из этих снарядов дали нам сообщений не встречал.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:53
sequence написав: flyman написав:
..
Латати будуть під обстрілом.
..
нет, не будут. Удар должен быть только неожиданным, иначе вскроют позицию. Ракетам лететь несколько минут, за это время технику уберут
мы из хаймарсов по отдельно стоящим танкам не стреляем, заряды бережем - а по бригаде дорожников не пожалеем? Щас. .
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:58
juristkostya написав:
мы из хаймарсов по отдельно стоящим танкам не стреляем, заряды бережем - а по бригаде дорожников не пожалеем? Щас. .
експерти сказали, что по мосту работали не хаймарси.
ето били дальнебойние заряди ракетного типа.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:00
Goodman написав: juristkostya написав:
мы из хаймарсов по отдельно стоящим танкам не стреляем, заряды бережем - а по бригаде дорожников не пожалеем? Щас. .
експерти сказали, что по мосту работали не хаймарси.
ето били дальнебойние заряди ракетного типа.
там точность (или кучность) воронки в метре друг от друга. Посмотрите видео, я сегодня выкладывал. вряд ли у нас есть какое то другое настолько точное оружие.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 21 лип, 2022 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:01
Грйс-мэн написав:
Украина ратифицировала "Стамбульскую конвенцию". Уже можно себе выбрать гендер для экстракшена отсюда?
проще вибрать инвалидность - им без разбивки по группам всем зелений свет.
но западло - комиссии не собираются, все нужно делать ЗАГОДЯ.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:01
juristkostya написав: sequence написав: flyman написав:
..
Латати будуть під обстрілом.
..
нет, не будут. Удар должен быть только неожиданным, иначе вскроют позицию. Ракетам лететь несколько минут, за это время технику уберут
мы из хаймарсов по отдельно стоящим танкам не стреляем, заряды бережем - а по бригаде дорожников не пожалеем? Щас. .
до мосту звичайна артилерія долярчика добиває
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:03
vitaliian написав:
там точность воронки в метре друг от друга. Посмотрите видео, я сегодня выкладывал. вряд ли у нас есть какое то другое настолько точное оружие.
есть снаряди високой точности, коих поставили 1000 шт , смотрите не видео , смотрите результати. Изучайте балистику ракет - недавно в телеге гуляло ЗД сработка ракети. От ракет дир нету - от ракет проломи.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:09
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:Мова йшла про мости в оригінальному пості.
Чонгар це міст? "бойцу дали Героя" - так очевидно що заміновано було після 24.02.
Ось весь час ви виляєте. Йде мова про міст - ви про Чонгар. Йде мова до 24.02, ви після 24.02.
Судячи з того, як зривали мости, усі вони мінувались після 24.02. Тобто до 24.02 нічого не робили.
да, в чонгаре есть мост через Сиваш. Авто- и ж.д.
Относительно того, когда в мосты был заложен заряд, СМИ толком ничего не писали.
Но исходя из факта, что солдат погиб при подрыве - очевидно, что система подрыва была не продумана совершенно.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:10
Goodman написав: vitaliian написав:
там точность воронки в метре друг от друга. Посмотрите видео, я сегодня выкладывал. вряд ли у нас есть какое то другое настолько точное оружие.
есть снаряди високой точности, коих поставили 1000 шт , смотрите не видео , смотрите результати. Изучайте балистику ракет - недавно в телеге гуляло ЗД сработка ракети. От ракет дир нету - от ракет проломи.
я сейчас по 100 страниц в день другую (не военную) тематику изучаю, на то и форум чтобы не изучать все на свете,
вот вы что то подсказали, спасибо. Будет время посмотрю.
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