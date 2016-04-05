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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1746174717481749>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:20

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  sequence написав: нет, не будут. Удар должен быть только неожиданным, иначе вскроют позицию. Ракетам лететь несколько минут, за это время технику уберут
мы из хаймарсов по отдельно стоящим танкам не стреляем, заряды бережем - а по бригаде дорожников не пожалеем? Щас. .

до мосту звичайна артилерія долярчика добиває

Для "традиционной" артиллерии нужная точность недостижима
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Для "традиционной" артиллерии нужная точность недостижима

как скажете, нема то й нема, будемо вважати - це камні з неба.
до речі , місцеві компанії відмовилися відновлювати міст, шукають щось з криму , чи з материка.
основна мета - не дати можливість переправляти ВАЖКУ техніку , а понтони навести на 1,2км річки - практично неможливо .
PS
Кроме Антоновского моста в Херсоне есть железнодорожный мост.

Его рашисты не используют, потому что это слишком рискованно.

Ведь формирование железнодорожного состава будет сразу заметно и соответственно станет хорошей мишенью, – сообщает Сергей Хлань.
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 21 лип, 2022 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:31

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  juristkostya написав:мы из хаймарсов по отдельно стоящим танкам не стреляем, заряды бережем - а по бригаде дорожников не пожалеем? Щас. .

до мосту звичайна артилерія долярчика добиває

Для "традиционной" артиллерии нужная точность недостижима

бругаду ремонтників пошугати достатня
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:34

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:до мосту звичайна артилерія долярчика добиває

Для "традиционной" артиллерии нужная точность недостижима

бругаду ремонтників пошугати достатня

Саперные подразделения починят и под обстрелом, фигли, люди подневольные.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:35

  Goodman написав:Ведь формирование железнодорожного состава будет сразу заметно и соответственно станет хорошей мишенью, – сообщает Сергей Хлань.

Такое....сформировать в Крыму и за ночь оно вполне доедет до Херсона.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Такое....сформировать в Крыму и за ночь оно вполне доедет до Херсона.

не ищите им лазейки, зачем?
вот орк виезжал на место и докладивает:
"Так о чём и речь. От химарса там дыра на пол ширины моста должна быть по идее.
"
ето подгон с помощью реактивних снарядов.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:48

  Goodman написав:
  juristkostya написав:Такое....сформировать в Крыму и за ночь оно вполне доедет до Херсона.

не ищите им лазейки, зачем?
вот орк виезжал на место и докладивает:
"Так о чём и речь. От химарса там дыра на пол ширины моста должна быть по идее.
"
ето подгон с помощью реактивних снарядов.

Это не меняет сути. Реактивные снаряды такой же дефицит, что и хаймарсы, стрелять ими по асфальтовому катку точно не будут
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:49

Goodman ответ на стони орков, чего не бомбят мости через ДНЕПР
"
"Бомбить" у авиаторов это значит применять авиационные боеприпасы типа бомба.
Не мина, ни торпеда, ни ракета и не снаряд.
Бомба. Точнее много бомб. Шесть-восемь-десять пятисоток на мост к примеру.
И тогда можно, да.
Но обычные бомбы, и даже необычные корректируемые пятисотки и полуторки применяются с дальностей на которых самолёт гарантированно входит в зону поражения ЗРК противника. Причём у мостов эти зоны будут дублироваться и перекрыты ЗРК многократно. То есть самолёты будут сбивать. До моста, в развороте, на уходе. Везде.

Чтобы этого не произошло, надо уничтожить эти средства ПВО с определённой степенью вероятности, да ещё и пробить так называемый воздушный коридор к этому мосту в котором в полосе шириной примерно 20км будет выведено из строя ПВО с вероятностью 80%, что до настоящего времени сделать не можем.

Если очень надо уничтожить мост, то надо заранее учитывать, что какое-то количество авиации будет потеряно. Пара самолётов будет сбита, или десятки самолётов и экипажей будет потеряно ради одного моста, будет зависеть от каждого конкретного моста и того как будут проведены вышеуказанные обеспечивающие мероприятия.

Да, есть у планирующая полуторатонная бомба, которая летит за сотню км и которой возможно попробовать достать какой-то важный мост. Ответ на вопрос почему ими не лупят мосты из области, "Почему в мост не запустят триста Калибров, двести Искандеров и сотню Кинжалов, чтоб он тупо рухнул от их тяжести?"
Потому что дорого.
"
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Реактивные снаряды такой же дефицит, что и хаймарсы, стрелять ими по асфальтовому катку точно не будут

при чем тут каток?
ето показательная порка , мост устоял, но толку от него немного - тяжелую технику таскать нельзя. Навели суету.
Так орки в феврале кричали, что Гостомель привести в порядок дело пару часов и будут ИЛи принимать на грунтовку.
Навели суету, как с крейсером мацквой - чтоби болела голова у них постоянно.
Кто больше суети наведет - тот и победит.
Идейних орков вибили еще в 2014.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:57

  Goodman написав:
  juristkostya написав:Реактивные снаряды такой же дефицит, что и хаймарсы, стрелять ими по асфальтовому катку точно не будут

при чем тут каток?

Странный вопрос....
Я отвечал на абсолютно конкретный тезис, что, мол, будем обстреливать бригаду, которая приедет латать антоновский мост.
Так при чем здесь каток?
juristkostya
 
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