flyman написав:
до мосту звичайна артилерія долярчика добиває
Для "традиционной" артиллерии нужная точность недостижима
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:20
Для "традиционной" артиллерии нужная точность недостижима
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
как скажете, нема то й нема, будемо вважати - це камні з неба.
до речі , місцеві компанії відмовилися відновлювати міст, шукають щось з криму , чи з материка.
основна мета - не дати можливість переправляти ВАЖКУ техніку , а понтони навести на 1,2км річки - практично неможливо .
PS
Кроме Антоновского моста в Херсоне есть железнодорожный мост.
Его рашисты не используют, потому что это слишком рискованно.
Ведь формирование железнодорожного состава будет сразу заметно и соответственно станет хорошей мишенью, – сообщает Сергей Хлань.
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 21 лип, 2022 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:31
бругаду ремонтників пошугати достатня
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:34
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:35
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:48
Это не меняет сути. Реактивные снаряды такой же дефицит, что и хаймарсы, стрелять ими по асфальтовому катку точно не будут
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:49
Goodman ответ на стони орков, чего не бомбят мости через ДНЕПР
"
"Бомбить" у авиаторов это значит применять авиационные боеприпасы типа бомба.
Не мина, ни торпеда, ни ракета и не снаряд.
Бомба. Точнее много бомб. Шесть-восемь-десять пятисоток на мост к примеру.
И тогда можно, да.
Но обычные бомбы, и даже необычные корректируемые пятисотки и полуторки применяются с дальностей на которых самолёт гарантированно входит в зону поражения ЗРК противника. Причём у мостов эти зоны будут дублироваться и перекрыты ЗРК многократно. То есть самолёты будут сбивать. До моста, в развороте, на уходе. Везде.
Чтобы этого не произошло, надо уничтожить эти средства ПВО с определённой степенью вероятности, да ещё и пробить так называемый воздушный коридор к этому мосту в котором в полосе шириной примерно 20км будет выведено из строя ПВО с вероятностью 80%, что до настоящего времени сделать не можем.
Если очень надо уничтожить мост, то надо заранее учитывать, что какое-то количество авиации будет потеряно. Пара самолётов будет сбита, или десятки самолётов и экипажей будет потеряно ради одного моста, будет зависеть от каждого конкретного моста и того как будут проведены вышеуказанные обеспечивающие мероприятия.
Да, есть у планирующая полуторатонная бомба, которая летит за сотню км и которой возможно попробовать достать какой-то важный мост. Ответ на вопрос почему ими не лупят мосты из области, "Почему в мост не запустят триста Калибров, двести Искандеров и сотню Кинжалов, чтоб он тупо рухнул от их тяжести?"
Потому что дорого.
"
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
при чем тут каток?
ето показательная порка , мост устоял, но толку от него немного - тяжелую технику таскать нельзя. Навели суету.
Так орки в феврале кричали, что Гостомель привести в порядок дело пару часов и будут ИЛи принимать на грунтовку.
Навели суету, как с крейсером мацквой - чтоби болела голова у них постоянно.
Кто больше суети наведет - тот и победит.
Идейних орков вибили еще в 2014.
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:57
Странный вопрос....
Я отвечал на абсолютно конкретный тезис, что, мол, будем обстреливать бригаду, которая приедет латать антоновский мост.
Так при чем здесь каток?
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