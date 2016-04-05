Додано: Чет 21 лип, 2022 22:49

Goodman ответ на стони орков, чего не бомбят мости через ДНЕПР

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"Бомбить" у авиаторов это значит применять авиационные боеприпасы типа бомба.

Не мина, ни торпеда, ни ракета и не снаряд.

Бомба. Точнее много бомб. Шесть-восемь-десять пятисоток на мост к примеру.

И тогда можно, да.

Но обычные бомбы, и даже необычные корректируемые пятисотки и полуторки применяются с дальностей на которых самолёт гарантированно входит в зону поражения ЗРК противника. Причём у мостов эти зоны будут дублироваться и перекрыты ЗРК многократно. То есть самолёты будут сбивать. До моста, в развороте, на уходе. Везде.



Чтобы этого не произошло, надо уничтожить эти средства ПВО с определённой степенью вероятности, да ещё и пробить так называемый воздушный коридор к этому мосту в котором в полосе шириной примерно 20км будет выведено из строя ПВО с вероятностью 80%, что до настоящего времени сделать не можем.



Если очень надо уничтожить мост, то надо заранее учитывать, что какое-то количество авиации будет потеряно. Пара самолётов будет сбита, или десятки самолётов и экипажей будет потеряно ради одного моста, будет зависеть от каждого конкретного моста и того как будут проведены вышеуказанные обеспечивающие мероприятия.



Да, есть у планирующая полуторатонная бомба, которая летит за сотню км и которой возможно попробовать достать какой-то важный мост. Ответ на вопрос почему ими не лупят мосты из области, "Почему в мост не запустят триста Калибров, двести Искандеров и сотню Кинжалов, чтоб он тупо рухнул от их тяжести?"

Потому что дорого.

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