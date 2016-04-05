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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1746174717481749
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 23:12

  juristkostya написав:Странный вопрос....
Я отвечал на абсолютно конкретный тезис, что, мол, будем обстреливать бригаду, которая приедет латать антоновский мост.
Так при чем здесь каток?

каток сам не закатає...
до того ж тре лікувати арматуру ...

мабуть то все наноботи робитимуть,
а бригада сидітиме в бункері і керуватиме джойстіками потягуючи кофєє
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:каток сам не закатає...
до того ж тре лікувати арматуру ...

так у Стоянці відновлювали , не катали і не піднімали польот - а все розколупали до биків фундаменту і зробили нове.
На Антонівському стоїть питання не зробити "потемкінську деревню" , а зробити повноцінний пропуск важкої техніки.
Тигри та Урали погоди не зроблять. Головняк ще той і цього головняка з кожним днем все більшає, сніговий вал головняка.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 23:20

  flyman написав:
  juristkostya написав:Странный вопрос....
Я отвечал на абсолютно конкретный тезис, что, мол, будем обстреливать бригаду, которая приедет латать антоновский мост.
Так при чем здесь каток?

каток сам не закатає...
до того ж тре лікувати арматуру ...

мабуть то все наноботи робитимуть,
а бригада сидітиме в бункері і керуватиме джойстіками потягуючи кофєє

Ответ на этот вопрос я дал выше, при минимальном старании вы его найдете
juristkostya
 
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