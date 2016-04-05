каток сам не закатає...
до того ж тре лікувати арматуру ...
мабуть то все наноботи робитимуть,
а бригада сидітиме в бункері і керуватиме джойстіками потягуючи кофєє
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Додано: Чет 21 лип, 2022 23:12
каток сам не закатає...
до того ж тре лікувати арматуру ...
мабуть то все наноботи робитимуть,
а бригада сидітиме в бункері і керуватиме джойстіками потягуючи кофєє
Додано: Чет 21 лип, 2022 23:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
так у Стоянці відновлювали , не катали і не піднімали польот - а все розколупали до биків фундаменту і зробили нове.
На Антонівському стоїть питання не зробити "потемкінську деревню" , а зробити повноцінний пропуск важкої техніки.
Тигри та Урали погоди не зроблять. Головняк ще той і цього головняка з кожним днем все більшає, сніговий вал головняка.
Додано: Чет 21 лип, 2022 23:20
Ответ на этот вопрос я дал выше, при минимальном старании вы его найдете
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