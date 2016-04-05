RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1747174817491750>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 23:12

  juristkostya написав:Странный вопрос....
Я отвечал на абсолютно конкретный тезис, что, мол, будем обстреливать бригаду, которая приедет латать антоновский мост.
Так при чем здесь каток?

каток сам не закатає...
до того ж тре лікувати арматуру ...

мабуть то все наноботи робитимуть,
а бригада сидітиме в бункері і керуватиме джойстіками потягуючи кофєє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29248
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:каток сам не закатає...
до того ж тре лікувати арматуру ...

так у Стоянці відновлювали , не катали і не піднімали польот - а все розколупали до биків фундаменту і зробили нове.
На Антонівському стоїть питання не зробити "потемкінську деревню" , а зробити повноцінний пропуск важкої техніки.
Тигри та Урали погоди не зроблять. Головняк ще той і цього головняка з кожним днем все більшає, сніговий вал головняка.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5156
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 23:20

  flyman написав:
  juristkostya написав:Странный вопрос....
Я отвечал на абсолютно конкретный тезис, что, мол, будем обстреливать бригаду, которая приедет латать антоновский мост.
Так при чем здесь каток?

каток сам не закатає...
до того ж тре лікувати арматуру ...

мабуть то все наноботи робитимуть,
а бригада сидітиме в бункері і керуватиме джойстіками потягуючи кофєє

Ответ на этот вопрос я дал выше, при минимальном старании вы его найдете
juristkostya
 
Повідомлень: 4737
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 00:04

"Тяжелое вооружение - сейчас!" - озаглавлено обращение 96 специалистов по Восточной Европы со всего мира. В нем критикуется позиция немецких интеллектуалов, изложенная месяц назад в открытом письме "Перемирие - сейчас!".
.........
"Переговоры и прекращение огня, конечно, в принципе необходимы", - соглашается инициатор нового обращения, эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд (Andreas Umland) в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Однако, по его словам, тяжелое оружие нужно Украине как можно быстрее и больше не только по тактическим соображениям, но и по стратегическим, на будущее, поскольку она еще долго не будет интегрирована в военные союзы.

https://www.dw.com/ru/96-jekspertov-po-vostochnoj-evrope-trebujut-postavok-kievu-tjazhelogo-vooruzhenija/a-62534192
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22736
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://korabelov.info/2022/07/253147/s ... kie-porty/
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 734
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:35

Schmit
 
Повідомлень: 3085
З нами з: 08.09.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:17

  Goodman написав:Goodman ответ на стони орков, чего не бомбят мости через ДНЕПР
"
..
"

в ответ на стоны орков цитировать запрещенных орков некрасиво.
Чего постеснялись автора упомянуть? )))
sequence
 
Повідомлень: 6706
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1986 раз.
Подякували: 1816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

    Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров.
    "Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", — сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.
otg
 
Повідомлень: 2909
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:20

На 15-й хвилині відповідь на питання журналістки:
https://korabelov.info/2022/07/253068/s ... -nikolaev/

І взагалі дуже інформативне інтерв'ю. Хоча зовнішнє воно просто про хлопців.
Це морпіхи...

Чудові прекрасні хлопці. Герої.
Але чому схоже на весь підрозділ хоча б одного професійного (контрактника) рядового не дали...
___________________________________
На протилежному. Чисто поржати:
"Президент России путин запустил против Украины тяжелое оружие в виде дородного генерала, 67-летнего ветерана, которого отозвали с пенсии обратно на военную службу, сообщает New York Post."
https://prozoro.net.ua/2022/06/29/putin ... t=10150474
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25322
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А хіба в Града вони не летять поштучно, одна за другою.
В чому різниця?
різниця в тому, що Град цілиться в точку і всі снаряди летять в ту точку(по факту, виходить залп по площі) а в HIMARS можна задавати окрему точку для кожного снаряду.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1747174817491750>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98939
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3339
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2152)
22.07.2022 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.