flyman написав:каток сам не закатає... до того ж тре лікувати арматуру ...
так у Стоянці відновлювали , не катали і не піднімали польот - а все розколупали до биків фундаменту і зробили нове. На Антонівському стоїть питання не зробити "потемкінську деревню" , а зробити повноцінний пропуск важкої техніки. Тигри та Урали погоди не зроблять. Головняк ще той і цього головняка з кожним днем все більшає, сніговий вал головняка.
"Тяжелое вооружение - сейчас!" - озаглавлено обращение 96 специалистов по Восточной Европы со всего мира. В нем критикуется позиция немецких интеллектуалов, изложенная месяц назад в открытом письме "Перемирие - сейчас!". ......... "Переговоры и прекращение огня, конечно, в принципе необходимы", - соглашается инициатор нового обращения, эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд (Andreas Umland) в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Однако, по его словам, тяжелое оружие нужно Украине как можно быстрее и больше не только по тактическим соображениям, но и по стратегическим, на будущее, поскольку она еще долго не будет интегрирована в военные союзы.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров. "Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", — сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.
І взагалі дуже інформативне інтерв'ю. Хоча зовнішнє воно просто про хлопців. Це морпіхи...
Чудові прекрасні хлопці. Герої. Але чому схоже на весь підрозділ хоча б одного професійного (контрактника) рядового не дали... ___________________________________ На протилежному. Чисто поржати: "Президент России путин запустил против Украины тяжелое оружие в виде дородного генерала, 67-летнего ветерана, которого отозвали с пенсии обратно на военную службу, сообщает New York Post." https://prozoro.net.ua/2022/06/29/putin ... t=10150474