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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1747174817491750
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:Чего постеснялись автора упомянуть?

транслировал набор слов русского язика , кои неизвестним мне образом сложились в нечто внятное. Автор - ето когда томик в библиотеке под замком, авторов в сети не существует, никто тому автору 30 серебряников авторских не заплатит.Патента на ето прозрение автора не существует.
PS Все гуглится и находится.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:експерти сказали, что по мосту работали не хаймарси.
ето били дальнебойние заряди ракетного типа.
а хаймарси не ракетного типу?

Хоча цілком могли бути 155 активно реактивними. По ТТХ, і Цезарь і панцергаубиця могли б робити такі дирки. + є ще високоточні снаряди, які нам мали дати...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:21

Пока мы боялись, что интернет испортит наших детей, телевизор испортил наших родителей(с).

комментарий на ютубе от россиян
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:51


Кляті порохоботи, як в воду гляділи.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:59

Виходячи з дій росіян, експерт дійшов висновку: вони мали гарантії, що протидії окупантам не буде і Київ здадуть без організованого спротиву. Здадуть так, як здали південь України, де Збройні сили нашої країни, як і саме населення, були позбавлені можливості чинити збройний спротив окупантам.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/rosijani-mal ... spert.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:16

США розглядають передачу Україні штурмовиків Warthog з навчанням пілотів - NYT

Ідея все ще знаходиться на стадії обговорення.

А-10 США за 40 не продала жодній країні

Перше бойове застосування штурмовика A-10 відбулося під час війни в Перській затоці 1991 року. Усього в операції було задіяно 144 літаки цього типу, які виконали приблизно 8100 бойових вильотів, втративши 6 машин[3] (в середньому одна втрата на 1350 вильотів). На подив багатьох спостерігачів, непоказний дозвуковий штурмовик став одним із «героїв» війни поряд з винищувачем F-15 і ударним літаком-«невидимкою» F-117. За американськими даними, «Тандерболти» знищили понад 1000 іракських танків (більше, ніж будь-які інші американські літаки), 2000 інших одиниць військової техніки і 1200 стволів артилерії; навіть якщо взяти до уваги, що початкові оцінки втрат іракської армії були завищені, A-10 все одно опинився в числі найефективніших американських літаків цієї війни, перевершивши спеціалізований протитанковий вертоліт AH-64 «Апач». Рівень боєготовності A-10 становив 95,7 %, що також було рекордом для тактичних літаків ВПС США в ході операції «Буря в пустелі». В одному вильоті пара «Тандерболтів» знищила 23 іракські танки і пошкодила 10; під час полювання за пусковими установками оперативно-тактичних ракет «Скад» A-10 за одну ніч знищили 6 стаціонарних, 3 тимчасові і 3 мобільні пускові установки[4]. За час бойових дій штурмовики збили два іракські вертольоти
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:18

  vitaliian написав:
Виходячи з дій росіян, експерт дійшов висновку: вони мали гарантії, що протидії окупантам не буде і Київ здадуть без організованого спротиву. Здадуть так, як здали південь України, де Збройні сили нашої країни, як і саме населення, були позбавлені можливості чинити збройний спротив окупантам.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/rosijani-mal ... spert.html


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