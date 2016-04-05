sequence написав:Чего постеснялись автора упомянуть?
транслировал набор слов русского язика , кои неизвестним мне образом сложились в нечто внятное. Автор - ето когда томик в библиотеке под замком, авторов в сети не существует, никто тому автору 30 серебряников авторских не заплатит.Патента на ето прозрение автора не существует. PS Все гуглится и находится.
Виходячи з дій росіян, експерт дійшов висновку: вони мали гарантії, що протидії окупантам не буде і Київ здадуть без організованого спротиву. Здадуть так, як здали південь України, де Збройні сили нашої країни, як і саме населення, були позбавлені можливості чинити збройний спротив окупантам.
США розглядають передачу Україні штурмовиків Warthog з навчанням пілотів - NYT
Ідея все ще знаходиться на стадії обговорення.
А-10 США за 40 не продала жодній країні
Перше бойове застосування штурмовика A-10 відбулося під час війни в Перській затоці 1991 року. Усього в операції було задіяно 144 літаки цього типу, які виконали приблизно 8100 бойових вильотів, втративши 6 машин[3] (в середньому одна втрата на 1350 вильотів). На подив багатьох спостерігачів, непоказний дозвуковий штурмовик став одним із «героїв» війни поряд з винищувачем F-15 і ударним літаком-«невидимкою» F-117. За американськими даними, «Тандерболти» знищили понад 1000 іракських танків (більше, ніж будь-які інші американські літаки), 2000 інших одиниць військової техніки і 1200 стволів артилерії; навіть якщо взяти до уваги, що початкові оцінки втрат іракської армії були завищені, A-10 все одно опинився в числі найефективніших американських літаків цієї війни, перевершивши спеціалізований протитанковий вертоліт AH-64 «Апач». Рівень боєготовності A-10 становив 95,7 %, що також було рекордом для тактичних літаків ВПС США в ході операції «Буря в пустелі». В одному вильоті пара «Тандерболтів» знищила 23 іракські танки і пошкодила 10; під час полювання за пусковими установками оперативно-тактичних ракет «Скад» A-10 за одну ніч знищили 6 стаціонарних, 3 тимчасові і 3 мобільні пускові установки[4]. За час бойових дій штурмовики збили два іракські вертольоти
Виходячи з дій росіян, експерт дійшов висновку: вони мали гарантії, що протидії окупантам не буде і Київ здадуть без організованого спротиву. Здадуть так, як здали південь України, де Збройні сили нашої країни, як і саме населення, були позбавлені можливості чинити збройний спротив окупантам.