sequence написав:Чего постеснялись автора упомянуть?
транслировал набор слов русского язика , кои неизвестним мне образом сложились в нечто внятное. Автор - ето когда томик в библиотеке под замком, авторов в сети не существует, никто тому автору 30 серебряников авторских не заплатит.Патента на ето прозрение автора не существует. PS Все гуглится и находится.
Виходячи з дій росіян, експерт дійшов висновку: вони мали гарантії, що протидії окупантам не буде і Київ здадуть без організованого спротиву. Здадуть так, як здали південь України, де Збройні сили нашої країни, як і саме населення, були позбавлені можливості чинити збройний спротив окупантам.
США розглядають передачу Україні штурмовиків Warthog з навчанням пілотів - NYT
Ідея все ще знаходиться на стадії обговорення.
А-10 США за 40 не продала жодній країні
Перше бойове застосування штурмовика A-10 відбулося під час війни в Перській затоці 1991 року. Усього в операції було задіяно 144 літаки цього типу, які виконали приблизно 8100 бойових вильотів, втративши 6 машин[3] (в середньому одна втрата на 1350 вильотів). На подив багатьох спостерігачів, непоказний дозвуковий штурмовик став одним із «героїв» війни поряд з винищувачем F-15 і ударним літаком-«невидимкою» F-117. За американськими даними, «Тандерболти» знищили понад 1000 іракських танків (більше, ніж будь-які інші американські літаки), 2000 інших одиниць військової техніки і 1200 стволів артилерії; навіть якщо взяти до уваги, що початкові оцінки втрат іракської армії були завищені, A-10 все одно опинився в числі найефективніших американських літаків цієї війни, перевершивши спеціалізований протитанковий вертоліт AH-64 «Апач». Рівень боєготовності A-10 становив 95,7 %, що також було рекордом для тактичних літаків ВПС США в ході операції «Буря в пустелі». В одному вильоті пара «Тандерболтів» знищила 23 іракські танки і пошкодила 10; під час полювання за пусковими установками оперативно-тактичних ракет «Скад» A-10 за одну ніч знищили 6 стаціонарних, 3 тимчасові і 3 мобільні пускові установки[4]. За час бойових дій штурмовики збили два іракські вертольоти
Виходячи з дій росіян, експерт дійшов висновку: вони мали гарантії, що протидії окупантам не буде і Київ здадуть без організованого спротиву. Здадуть так, як здали південь України, де Збройні сили нашої країни, як і саме населення, були позбавлені можливості чинити збройний спротив окупантам.
За последние сутки отмечается нездоровое движение российских оккупационных войск в Херсонской области, указывающее на их подготовку к… наступательным действиям.
Участилось проведение аероразведки, развёрнуты дополнительные батареи САУ "Гвоздика", ведётся концентрация боеприпасов и топливозаправщиков на Криворожском и Николаевском направлениях.
В самом Херсоне сейчас сконцентрировано не менее полусотни военной техники, предназначенной как для доукомплектования понесших потери подразделений РОВ, так и непосредственного задействования.
Российские оккупанты всерьёз рассматривают вариант развертывания понтонных переправ через Днепр. Понтонные переправы. Россияне. Через Днепр. Понтонные переправы. Россияне…
Хочу напомнить, что во время форсирования Сиверского Донца, шириной около 50 метров, они угробили более одной БТГр. Наиболее удобный для размещения понтонной переправы в районе Херсона участок имеет ширину более 300 метров. К тому же он находится в зоне поражения высокоточной ствольной артиллерии. Как думаете, на какие мысли должны наталкивать данные факты?
vitaliian ну під Сіверським Донцем була зовсім інша ситуація. Понтони розгортали зі свого на наш берег. Принаймні я би з цього повідомлення не сміявся. Їх наступальні можливості обмежені, але не повністю вичерпані.
Крім того, за словами Подоляка, жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників в українських портах не буде, усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби.
"У разі провокацій — негайна військова відповідь", - додав радник керівника ОП