prodigy написав:США розглядають передачу Україні штурмовиків Warthog з навчанням пілотів - NYT..
это интересная тема, неплохая замена Грачам, я об этом задумывался. Их создавали как средство борьбы с танками СССР. Но есть нюанс. Эти самолеты предназначены для прямого контакта, без всяких кабрирований, в зонах без ПВО. С Ираком в этом смысле было проще. ИМХО, как фронтовой штурмовик куда лучше, чем Ф-16
sequence написав:это интересная тема, неплохая замена Грачам, я об этом задумывался. Их создавали как средство борьбы с танками СССР.
І так, і ні. F-16 універсальніший. Дві різні машини утримувати набагато дорожче, ніж одну.
какой смысл считать чужие деньги? Нам чем-то наступать когда-то придется, лучше А-10 для этого не придумать. Есть еще один нюанс, о нем нужно просто знать. Потеря любого Ф-16 для Lockheed суть репутационная потеря и минус к будущим заказам. С А-10 терять нечего, их не жалко, и их давно хотели снять с вооружения