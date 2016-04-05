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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1748174917501751
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:56

  prodigy написав:США розглядають передачу Україні штурмовиків Warthog з навчанням пілотів - NYT..

это интересная тема, неплохая замена Грачам, я об этом задумывался. Их создавали как средство борьбы с танками СССР.
Но есть нюанс. Эти самолеты предназначены для прямого контакта, без всяких кабрирований, в зонах без ПВО. С Ираком в этом смысле было проще.
ИМХО, как фронтовой штурмовик куда лучше, чем Ф-16
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:это интересная тема, неплохая замена Грачам, я об этом задумывался. Их создавали как средство борьбы с танками СССР.

І так, і ні. F-16 універсальніший. Дві різні машини утримувати набагато дорожче, ніж одну.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:08

  sashaqbl написав:
  sequence написав:это интересная тема, неплохая замена Грачам, я об этом задумывался. Их создавали как средство борьбы с танками СССР.

І так, і ні. F-16 універсальніший. Дві різні машини утримувати набагато дорожче, ніж одну.

какой смысл считать чужие деньги? Нам чем-то наступать когда-то придется, лучше А-10 для этого не придумать.
Есть еще один нюанс, о нем нужно просто знать. Потеря любого Ф-16 для Lockheed суть репутационная потеря и минус к будущим заказам.
С А-10 терять нечего, их не жалко, и их давно хотели снять с вооружения
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:15

sequence що А-10, що F-16 - старі машини 70-их років. Але обидві ще на озброєнні.
А гроші не чужі - нам їх утримувати.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Около 2000 оккупантов попали в "котел" на Херсонщине - Хайдер
В Высокополье Херсонской области двум тысячам путинских вояк были отрезаны все пути для отступления.

https://www.dialog.ua/war/255764_1658490821

Чекаємо офіційного підтвердження.
Востаннє редагувалось alexop в П'ят 22 лип, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:27

прикольный сайт dialog.ua

Руководитель штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан обещал проклясть президента РФ Владимира Путина в ответ на следующий ракетный удар по городу.

https://daily.dialog.ua/255451_1658072804
а почему за Винницу/Харьков не проклял, что за дискриминация. Или там свои колдуны есть.
Прикордонники вилучили в Корбана український паспорт, – ЗМІ https://glavcom.ua/country/politics/pri ... 62439.html
Не любит Зеленский колдунов.

Но одессит подтверждает про зелёный коридор

https://t.me/zloyodessit/16242
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 лип, 2022 14:53, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:42

  vitaliian написав:
Руководитель штаба теробороны Днепра Геннадий Корбан обещал проклясть президента РФ Владимира Путина в ответ на следующий ракетный удар по городу.

https://daily.dialog.ua/255451_1658072804
а почему за Винницу/Харьков не проклял, что за дискриминация. Или там свои колдуны есть.

У каждого своя зона ответственности
pesikot
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