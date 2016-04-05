Прошу прощения за долгое молчание, тому причины объективная и субъективная.Объективная - вайфай, к которому можно подключиться только у поссовета (примерно в километре от меня), росс. провайдер, раздача идет через обычный роутер, рассчитанный на подключение до 10 абонентов, после перенастройки он поддерживает до 20, желающих всегда не менее 40-50-ти человек, ессно не всегда удается подключится, да и может рваться связь, т.е. опять попытки подключиться... Чаще более часа безуспешныхпопыток просто ухожу.Субъективная - из-за такого "подключения" часто просто нет желания идти, тем более, что с телефоном я особенно "не дружу", вот ПК это моё.Это сообщение набираю дома, как "черновик", будет связь, отправлю........У нас теперь всё в Инете можно открыть только через VPN - украинские сайты, новости, почту, Приват24, Вайбер, Гугл, да даже Google Play, а это тоже замедляет скорость Инета. Украинский Интернет исчез вместе с украинскими операторами мобильной связи (Интернет 30 мая, Водафон продержался до 15 июня), сейчас продают сим-карты какого-то росийско-херсонского оператора, которые работают только внутри области, при выезде за ее пределы они не работают, 200 грн за карточку + 150 грн абонплаты на месяц, причем только по паспорту, в котором фотографируют 1-ю страницу и страницу с пропиской. Приезжают на видимо "отжатой" белой тойоте без номеров с огромными "Z" на боковых стеклах и заднем стекле. И желающих купить симки хватает, я их понимаю, очень трудно жить без связи с близкими, но сам светить свой паспорт не намерен..........У нас все почти без изменений. Изменения в том, что практически все работники поссовета ушли в очередной отпуск, а потом будут в отпуске "без содержания", опять же понятно - от всех баз нас отрезали, реальной помощи людям они не могут оказать, сидеть и выслушивать упреки от пены, которая сейчас очень активна - "Почему вы не организуете гуманитарную помощь от расиян? Почему вы не организуете рублевую помощь от них же?", у них желания нет.О людях. Очень неприятно, когда человек, которого считал нормальным, радуется, что пришли орки, не понимая, что если бы они стояли у нас в поселке, могло быть как в Буче, что здесь тишина только потому, что их у нас нет. И как приятно было услышать от продавца "Вам нашу колбасу?" "Нашу", это украинского производителя. Хочу надеяться, что таких больше, просто опасаются открыто показать свою позицию, а те, кто радуется приходу рашистов, это просто пена, которой кажется много потому, что она на виду, но на самом деле она мизерна по сравнению с общим объемом.Насчет обстрелов - нас ни разу не обстреливали (тьфу-тьфу!), орки появляются у нас очень эпизодически, а вот мой бывший райцентр наши обстреляли, точнее обстреляли еще советский аэродром, где садились только "кукурузники" сельхозавиации, а орки организовали стоянку бронетехники, и вроде очень удачно. Единственно, что нервирует,это практически круглосуточные пролеты самолетов над нами, а в последнее время и ракет, которые очень сильно отличаются по звуку.Напо югу Украины примечание - "полный запрет напубликацию любых данных, кроме официальных от ЗСУ", видимо все-таки что-то готовится, тем более за последние дни (было в новостях) дважды был обстрелян Антоновский мост, который соединяет Херсон с Олешками (бывший Цюрупинск), по которому орки заходили в Херсон и по которому сейчас идет основное передвижение их техники и логистики в сторону Николаева.Я решил оставаться на месте до конца - до прихода наших. А вот жена психует, то она хочет выехать, то оставаться и ждать освобождения, то опять уезжать. Вроде как наконец-то решила выезжать, путь дальний, через Васильевку на Запорожье, из Херсонской области за все время не было ни одного организованного властями гуманитарного коридора, ни на Николаев, ни на Кривой Рог, в отличие от Запорожского направления, где систематически пропускают выезжающих как на автобусах, так и на личном транспорте.....По продуктам - из украинского только хлеб, молочное из Мелитополя, сыр из Чаплинки, колбасные из Каховки, Мелитополя, Бердянска, соусы от "Чумака" (Каховка). Недавно завезли Рошеновские конфеты, примерно 20 наименований (Винницкая фабрика) по трехкратной цене от довоенных и по двойной цене от рашинских. Все остальное только из Крыма. Относительно дешево только местные сельхозпродукты огурцы, помидоры, буряк, картошка, ягоды и фрукты, т.к. везти их некуда, + везде блокпосты, которые могут и не пропустить. Я еще в марте писал на форуме, что орки разрешали сельхозработы только тем фермерам, что подписывали соглашение на продажу 70% выращенного рашистам. Теперь пришла расплата, от знакомых - они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн. Озимые сеять не собираются, ни денег нет, ни желания.