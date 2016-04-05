prodigy написав:США розглядають передачу Україні штурмовиків Warthog з навчанням пілотів - NYT..
это интересная тема, неплохая замена Грачам, я об этом задумывался. Их создавали как средство борьбы с танками СССР. Но есть нюанс. Эти самолеты предназначены для прямого контакта, без всяких кабрирований, в зонах без ПВО. С Ираком в этом смысле было проще. ИМХО, как фронтовой штурмовик куда лучше, чем Ф-16
sequence написав:это интересная тема, неплохая замена Грачам, я об этом задумывался. Их создавали как средство борьбы с танками СССР.
І так, і ні. F-16 універсальніший. Дві різні машини утримувати набагато дорожче, ніж одну.
какой смысл считать чужие деньги? Нам чем-то наступать когда-то придется, лучше А-10 для этого не придумать. Есть еще один нюанс, о нем нужно просто знать. Потеря любого Ф-16 для Lockheed суть репутационная потеря и минус к будущим заказам. С А-10 терять нечего, их не жалко, и их давно хотели снять с вооружения
Если кому интересно, письмо из Херсонской области от yanyura с очень небольшими купюрами:
Прошу прощения за долгое молчание, тому причины объективная и субъективная.
Объективная - вайфай, к которому можно подключиться только у поссовета (примерно в километре от меня), росс. провайдер, раздача идет через обычный роутер, рассчитанный на подключение до 10 абонентов, после перенастройки он поддерживает до 20, желающих всегда не менее 40-50-ти человек, ессно не всегда удается подключится, да и может рваться связь, т.е. опять попытки подключиться... Чаще более часа безуспешных попыток просто ухожу.
Субъективная - из-за такого "подключения" часто просто нет желания идти, тем более, что с телефоном я особенно "не дружу", вот ПК это моё.
Это сообщение набираю дома, как "черновик", будет связь, отправлю. ....... У нас теперь всё в Инете можно открыть только через VPN - украинские сайты, новости, почту, Приват24, Вайбер, Гугл, да даже Google Play, а это тоже замедляет скорость Инета. Украинский Интернет исчез вместе с украинскими операторами мобильной связи (Интернет 30 мая, Водафон продержался до 15 июня), сейчас продают сим-карты какого-то росийско-херсонского оператора, которые работают только внутри области, при выезде за ее пределы они не работают, 200 грн за карточку + 150 грн абонплаты на месяц, причем только по паспорту, в котором фотографируют 1-ю страницу и страницу с пропиской. Приезжают на видимо "отжатой" белой тойоте без номеров с огромными "Z" на боковых стеклах и заднем стекле. И желающих купить симки хватает, я их понимаю, очень трудно жить без связи с близкими, но сам светить свой паспорт не намерен. ......... У нас все почти без изменений. Изменения в том, что практически все работники поссовета ушли в очередной отпуск, а потом будут в отпуске "без содержания", опять же понятно - от всех баз нас отрезали, реальной помощи людям они не могут оказать, сидеть и выслушивать упреки от пены, которая сейчас очень активна - "Почему вы не организуете гуманитарную помощь от расиян? Почему вы не организуете рублевую помощь от них же?", у них желания нет.
О людях. Очень неприятно, когда человек, которого считал нормальным, радуется, что пришли орки, не понимая, что если бы они стояли у нас в поселке, могло быть как в Буче, что здесь тишина только потому, что их у нас нет. И как приятно было услышать от продавца "Вам нашу колбасу?" "Нашу", это украинского производителя. Хочу надеяться, что таких больше, просто опасаются открыто показать свою позицию, а те, кто радуется приходу рашистов, это просто пена, которой кажется много потому, что она на виду, но на самом деле она мизерна по сравнению с общим объемом.
Насчет обстрелов - нас ни разу не обстреливали (тьфу-тьфу!), орки появляются у нас очень эпизодически, а вот мой бывший райцентр наши обстреляли, точнее обстреляли еще советский аэродром, где садились только "кукурузники" сельхозавиации, а орки организовали стоянку бронетехники, и вроде очень удачно. Единственно, что нервирует, это практически круглосуточные пролеты самолетов над нами, а в последнее время и ракет, которые очень сильно отличаются по звуку.
На https://militaryland.net/ по югу Украины примечание - "полный запрет на публикацию любых данных, кроме официальных от ЗСУ", видимо все-таки что-то готовится, тем более за последние дни (было в новостях) дважды был обстрелян Антоновский мост, который соединяет Херсон с Олешками (бывший Цюрупинск), по которому орки заходили в Херсон и по которому сейчас идет основное передвижение их техники и логистики в сторону Николаева.
Я решил оставаться на месте до конца - до прихода наших. А вот жена психует, то она хочет выехать, то оставаться и ждать освобождения, то опять уезжать. Вроде как наконец-то решила выезжать, путь дальний, через Васильевку на Запорожье, из Херсонской области за все время не было ни одного организованного властями гуманитарного коридора, ни на Николаев, ни на Кривой Рог, в отличие от Запорожского направления, где систематически пропускают выезжающих как на автобусах, так и на личном транспорте. .... По продуктам - из украинского только хлеб, молочное из Мелитополя, сыр из Чаплинки, колбасные из Каховки, Мелитополя, Бердянска, соусы от "Чумака" (Каховка). Недавно завезли Рошеновские конфеты, примерно 20 наименований (Винницкая фабрика) по трехкратной цене от довоенных и по двойной цене от рашинских. Все остальное только из Крыма. Относительно дешево только местные сельхозпродукты огурцы, помидоры, буряк, картошка, ягоды и фрукты, т.к. везти их некуда, + везде блокпосты, которые могут и не пропустить. Я еще в марте писал на форуме, что орки разрешали сельхозработы только тем фермерам, что подписывали соглашение на продажу 70% выращенного рашистам. Теперь пришла расплата, от знакомых - они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн. Озимые сеять не собираются, ни денег нет, ни желания.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 22 лип, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.