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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:21
Слабо понимаю "про зелёный коридор".
В Мариуполе нашим дали?
Разве что нет сил и/или времени с ними разобраться. А так - "в плен, ребята. Примем с объятиями. Не хотите? Арта".
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ЛАД
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:21
"Нам тут не рады, все за Украину" Россияне рассказал о настроениях в Лисичанске
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pesikot
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:34
prodigy написав:Пока мы боялись, что интернет испортит наших детей, телевизор испортил наших родителей(с)
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комментарий на ютубе от россиян
"вы всё ещё ищете хороших русских?" (с)
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juristkostya
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:51
они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн
------------
что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:53
konstantin kirovograd написав:
они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн
------------
что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну
я больше скажу, у нас тоже цены упали вдвое, притом в гривнах. Знакомый фермер сказал, что свиньям скормит, чем будет за 3000 грн продавать то что год назад 6000
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sequence
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:58
sequence написав: konstantin kirovograd написав:
они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн
------------
что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну
я больше скажу, у нас тоже цены упали вдвое, притом в гривнах. Знакомый фермер сказал, что свиньям скормит, чем будет за 3000 грн продавать то что год назад 6000
У нас это объясняют невозможностью (точнее, сложностью) вывоза зерна.
Если сейчас после подписания договора наладится, то цены, видимо, вырастут.
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ЛАД
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:15
ЛАД написав: sequence написав: konstantin kirovograd написав:
они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн
------------
что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну
я больше скажу, у нас тоже цены упали вдвое, притом в гривнах. Знакомый фермер сказал, что свиньям скормит, чем будет за 3000 грн продавать то что год назад 6000
У нас это объясняют невозможностью (точнее, сложностью) вывоза зерна.
Если сейчас после подписания договора наладится, то цены, видимо, вырастут.
ну так и орки договорились вывести зерно и расчеты за него из-под санкций, под предлогом "спасения мира от голода"
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sequence
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:16
sequence написав:
ну так и орки договорились вывести зерно и расчеты за него из-под санкций, под предлогом "спасения мира от голода"
як поднять бабло на рівному місці:
1) свороюєм проблему
2) "рішаєм" її
3) профіт
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flyman
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