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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1750175117521753>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:21

  vitaliian написав:............
Но одессит подтверждает про зелёный коридор

https://t.me/zloyodessit/16242

Слабо понимаю "про зелёный коридор".
В Мариуполе нашим дали?
Разве что нет сил и/или времени с ними разобраться. А так - "в плен, ребята. Примем с объятиями. Не хотите? Арта".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Нам тут не рады, все за Украину" Россияне рассказал о настроениях в Лисичанске

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:34

  prodigy написав:Пока мы боялись, что интернет испортит наших детей, телевизор испортил наших родителей(с).

комментарий на ютубе от россиян


"вы всё ещё ищете хороших русских?" (с)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:51

они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн
------------
что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:53

  konstantin kirovograd написав:они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн
------------
что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну :D

я больше скажу, у нас тоже цены упали вдвое, притом в гривнах. Знакомый фермер сказал, что свиньям скормит, чем будет за 3000 грн продавать то что год назад 6000
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:58

  sequence написав:
  konstantin kirovograd написав:они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн
------------
что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну :D

я больше скажу, у нас тоже цены упали вдвое, притом в гривнах. Знакомый фермер сказал, что свиньям скормит, чем будет за 3000 грн продавать то что год назад 6000

У нас это объясняют невозможностью (точнее, сложностью) вывоза зерна.
Если сейчас после подписания договора наладится, то цены, видимо, вырастут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:15

  ЛАД написав:
  sequence написав:
  konstantin kirovograd написав:они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн
------------
что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну :D

я больше скажу, у нас тоже цены упали вдвое, притом в гривнах. Знакомый фермер сказал, что свиньям скормит, чем будет за 3000 грн продавать то что год назад 6000

У нас это объясняют невозможностью (точнее, сложностью) вывоза зерна.
Если сейчас после подписания договора наладится, то цены, видимо, вырастут.

ну так и орки договорились вывести зерно и расчеты за него из-под санкций, под предлогом "спасения мира от голода"
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:16

  sequence написав: ну так и орки договорились вывести зерно и расчеты за него из-под санкций, под предлогом "спасения мира от голода"

як поднять бабло на рівному місці:
1) свороюєм проблему
2) "рішаєм" її
3) профіт
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн
------------
что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну


так тут один нуль явно лишній ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:03

«І ось той самий Владімір Путін, який ще п’ять місяців тому хотів вести переговори про нову архітектуру безпеки в Європі з Байденом, а тепер він сидить в порожній кімнаті з президентом Ібрагімом Раісі. Ось та сама самопроголошена реінкарнація Петра I, яка шукає нового союзника в Ірані. Дві відторгнені, обкладені санкціями і з усіх боків обмежені країни намагаються вирватися з ізоляції, допомагаючи одна одній», - пише ізраїльське видання

https://zn.ua/ukr/WORLD/haarets-vizit-v ... rizom.html
vitaliian
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