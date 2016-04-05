они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн ------------ что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну
konstantin kirovograd написав:они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн ------------ что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну
я больше скажу, у нас тоже цены упали вдвое, притом в гривнах. Знакомый фермер сказал, что свиньям скормит, чем будет за 3000 грн продавать то что год назад 6000
konstantin kirovograd написав:они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн ------------ что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну
я больше скажу, у нас тоже цены упали вдвое, притом в гривнах. Знакомый фермер сказал, что свиньям скормит, чем будет за 3000 грн продавать то что год назад 6000
У нас это объясняют невозможностью (точнее, сложностью) вывоза зерна. Если сейчас после подписания договора наладится, то цены, видимо, вырастут.
konstantin kirovograd написав:они вынуждены, по этим договорам, продавать ячмень по 7 тыс. грн за тонну при себестоимости 9 тыс. грн, в прошлом году продавали по 38 тыс. грн ------------ что за бред про ячмень по 1500 долларов за тонну
я больше скажу, у нас тоже цены упали вдвое, притом в гривнах. Знакомый фермер сказал, что свиньям скормит, чем будет за 3000 грн продавать то что год назад 6000
У нас это объясняют невозможностью (точнее, сложностью) вывоза зерна. Если сейчас после подписания договора наладится, то цены, видимо, вырастут.
ну так и орки договорились вывести зерно и расчеты за него из-под санкций, под предлогом "спасения мира от голода"
«І ось той самий Владімір Путін, який ще п’ять місяців тому хотів вести переговори про нову архітектуру безпеки в Європі з Байденом, а тепер він сидить в порожній кімнаті з президентом Ібрагімом Раісі. Ось та сама самопроголошена реінкарнація Петра I, яка шукає нового союзника в Ірані. Дві відторгнені, обкладені санкціями і з усіх боків обмежені країни намагаються вирватися з ізоляції, допомагаючи одна одній», - пише ізраїльське видання