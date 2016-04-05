15:21 Следственный комитет России возбудил дело о «фейках» про российскую армию против новосибирского депутата Хельги Пироговой.



Это произошло через 40 минут после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин поручил «незамедлительно» начать проверку в отношении оппозиционного политика.



Поводом стал твит Хельги Пироговой, в котором она прокомментировала публикацию «Медиазоны» о похоронах погибших в Украине российских военных, которые их родным помогло организовать государство.



«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали»,

— говорилось в сообщении депутата в Twitter. Сейчас оно уже удалено.



Позже Хельга Пирогова опубликовала у себя в Facebook пост, в котором назвала удаленный твит «чересчур эмоциональным».



«Итак, про контекст, который так важен. Мой, признаю, чересчур эмоциональный твит был написан после статьи о добровольцах, которые ушли воевать и вернулись в гробах. И вот родственники, которые только что потеряли мужа, брата, сына не то, что скорбят по тому, что их близкого человека больше нет, они восхищаются, что им организовали хорошие похороны с богатым столом, полдеревни пригласить можно! Правда, даже положенных выплат пока не дали, но что поделать. Мой твит со скрином был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод! Я не представляю, как нормальный адекватный человек безэмоционально может воспринимать такое. Или видели новость про то, что сына у людей больше нет, зато машину купили на выплаты? В Москве, кстати, этот сюжет в новостях не показали, только в регионах. В первую очередь, мне безумно жаль людей, которым приходится выживать в таких условиях. И я не могу принять то, что в такие условия их сознательно загнало государство. Твит был об этом, жаль, что эмоции не позволили написать это более понятно в 240 символах»,

— говорится в посте Хельги Пироговой.



По информации «Тайги.инфо», группа депутатов во главе с первым заместителем председателя заксобрания Новосибирской области Андреем Панферовым написала на Хельгу Пирогову «донос» в Следственный комитет. Теперь депутату, которая была избрана при поддержке «Умного голосования» Алексея Навального, грозит лишение депутатского мандата и лишение свободы на срок до трех лет.