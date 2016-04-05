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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1750175117521753
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:26

  sequence написав:...............
ну так и орки договорились вывести зерно и расчеты за него из-под санкций, под предлогом "спасения мира от голода"

У орков денег хватает и без зерна.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:40

че то долго нет долярчика...
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:47

  vitaliian написав:че то долго нет долярчика...

Засыпает орков свежими подарками.
Доллярчик - добрая душа. Пока всех страждущих не отоварит, не успокоится.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:51

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:че то долго нет долярчика...

Засыпает орков свежими подарками.
Доллярчик - добрая душа. Пока всех страждущих не отоварит, не успокоится.


Насправді все так і є. У його "зоні відповідальності" зараз все палає, вже кілька днів поспіль. Місцеві кажуть.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:14

15:21 Следственный комитет России возбудил дело о «фейках» про российскую армию против новосибирского депутата Хельги Пироговой.

Это произошло через 40 минут после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин поручил «незамедлительно» начать проверку в отношении оппозиционного политика.

Поводом стал твит Хельги Пироговой, в котором она прокомментировала публикацию «Медиазоны» о похоронах погибших в Украине российских военных, которые их родным помогло организовать государство.

«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали»,
— говорилось в сообщении депутата в Twitter. Сейчас оно уже удалено.

Позже Хельга Пирогова опубликовала у себя в Facebook пост, в котором назвала удаленный твит «чересчур эмоциональным».

«Итак, про контекст, который так важен. Мой, признаю, чересчур эмоциональный твит был написан после статьи о добровольцах, которые ушли воевать и вернулись в гробах. И вот родственники, которые только что потеряли мужа, брата, сына не то, что скорбят по тому, что их близкого человека больше нет, они восхищаются, что им организовали хорошие похороны с богатым столом, полдеревни пригласить можно! Правда, даже положенных выплат пока не дали, но что поделать. Мой твит со скрином был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод! Я не представляю, как нормальный адекватный человек безэмоционально может воспринимать такое. Или видели новость про то, что сына у людей больше нет, зато машину купили на выплаты? В Москве, кстати, этот сюжет в новостях не показали, только в регионах. В первую очередь, мне безумно жаль людей, которым приходится выживать в таких условиях. И я не могу принять то, что в такие условия их сознательно загнало государство. Твит был об этом, жаль, что эмоции не позволили написать это более понятно в 240 символах»,
— говорится в посте Хельги Пироговой.

По информации «Тайги.инфо», группа депутатов во главе с первым заместителем председателя заксобрания Новосибирской области Андреем Панферовым написала на Хельгу Пирогову «донос» в Следственный комитет. Теперь депутату, которая была избрана при поддержке «Умного голосования» Алексея Навального, грозит лишение депутатского мандата и лишение свободы на срок до трех лет.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:17

14:11 На территории Херсонской области «после её вхождения в состав России» будут постоянно расположены российские военные базы.

Об этом заявил замглавы пророссийской администрации региона Кирилл Стремоусов. В конце июня он рассказывал о том, что в Херсонской области готовится референдум о присоединении к России.

Кроме того, по словам Кирилла Стремоусова, в Херсонской области усилены системы ПВО, а также в регион поставлено вооружение для перехвата ракет американских систем HIMARS.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:29

росія направила майже 85% своїх збройних сил на війну в Україну, — CNN із посиланням на чиновника Міноборони США

▫️рф зібрала для цього свій військовий контингент з інших районів країни та по всьому світу.

▫️Також зазначається, що за час війни Україна знищила "тисячі" російських лейтенантів та капітанів, "сотні" полковників та "багатьох" генералів.

https://t.me/bochkala_war/7032

таки по мосту били не химерами
Как же смешно читать (https://t.me/yurasumy/4265) российскую аналитику относительно Антоновского моста.

Боготворят Химеру и воздают вопросы к ПВО. Голубчики, это была не химера. А корректируемые боеприпасы, нам их как раз на тысячу больше поставили недавно. Мы еще даже не начинали, но хаймарсы обязательно ударят так, что 30 российских БТГр в котле еще будут помнить очень долго. Хуже Конотопской битвы для вас станет.
https://t.me/cringedepartment/450

про какой котел речь.
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