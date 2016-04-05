15:21 Следственный комитет России возбудил дело о «фейках» про российскую армию против новосибирского депутата Хельги Пироговой.
Это произошло через 40 минут после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин поручил «незамедлительно» начать проверку в отношении оппозиционного политика.
Поводом стал твит Хельги Пироговой, в котором она прокомментировала публикацию «Медиазоны» о похоронах погибших в Украине российских военных, которые их родным помогло организовать государство.
«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали», — говорилось в сообщении депутата в Twitter. Сейчас оно уже удалено.
Позже Хельга Пирогова опубликовала у себя в Facebook пост, в котором назвала удаленный твит «чересчур эмоциональным».
«Итак, про контекст, который так важен. Мой, признаю, чересчур эмоциональный твит был написан после статьи о добровольцах, которые ушли воевать и вернулись в гробах. И вот родственники, которые только что потеряли мужа, брата, сына не то, что скорбят по тому, что их близкого человека больше нет, они восхищаются, что им организовали хорошие похороны с богатым столом, полдеревни пригласить можно! Правда, даже положенных выплат пока не дали, но что поделать. Мой твит со скрином был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод! Я не представляю, как нормальный адекватный человек безэмоционально может воспринимать такое. Или видели новость про то, что сына у людей больше нет, зато машину купили на выплаты? В Москве, кстати, этот сюжет в новостях не показали, только в регионах. В первую очередь, мне безумно жаль людей, которым приходится выживать в таких условиях. И я не могу принять то, что в такие условия их сознательно загнало государство. Твит был об этом, жаль, что эмоции не позволили написать это более понятно в 240 символах», — говорится в посте Хельги Пироговой.
По информации «Тайги.инфо», группа депутатов во главе с первым заместителем председателя заксобрания Новосибирской области Андреем Панферовым написала на Хельгу Пирогову «донос» в Следственный комитет. Теперь депутату, которая была избрана при поддержке «Умного голосования» Алексея Навального, грозит лишение депутатского мандата и лишение свободы на срок до трех лет.
Боготворят Химеру и воздают вопросы к ПВО. Голубчики, это была не химера. А корректируемые боеприпасы, нам их как раз на тысячу больше поставили недавно. Мы еще даже не начинали, но хаймарсы обязательно ударят так, что 30 российских БТГр в котле еще будут помнить очень долго. Хуже Конотопской битвы для вас станет. https://t.me/cringedepartment/450
18:20 Условия соглашения по «зерновому вопросу», подписанному в пятницу в Стамбуле — главное
В пятницу, в Стамбуле, при присутствии генсека ООН Антониу Гутерриш и президента Турции Эрдогана украинской и российской сторонами были подписаны соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Основные условия соглашений, подписанных раздельно украинской и российской сторонами, но являющимися единым пакетом:
Украинское зерно будут вывозить из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение действует 4 месяца чтобы выгрузить 25 млн тонн, затем автоматически продлеваться. В связи с нехваткой времени, разминирования побережья Черного моря не будет, но будут созданы безопасные фарватеры для регулярное движения. Военный конвой зерновых судов не предусмотрен. Стамбульский координационный центр для надзора за соблюдением соглашения будет трехсторонним с участием Украины, Турции и России, а не только Турции, как сообщалось ранее. Суда направляющиеся для загрузки зерном в Украину будут досматривать на предмет отсутствия на бортах вооружения. Этот досмотр будет производиться с участием российской стороны.
Боготворят Химеру и воздают вопросы к ПВО. Голубчики, это была не химера. А корректируемые боеприпасы, нам их как раз на тысячу больше поставили недавно. Мы еще даже не начинали, но хаймарсы обязательно ударят так, что 30 российских БТГр в котле еще будут помнить очень долго. Хуже Конотопской битвы для вас станет. https://t.me/cringedepartment/450