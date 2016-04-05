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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1751175217531754
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:40

У Білому домі оголосили про передачу Україні ще 5 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если кому интересно, письмо из Херсонской области от yanyura

Цікаво.
Вітання yanyura
Витримки і мужності.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:03

Ежедневные потери ВСУ на фронте сократились до 30 человек убитыми и 250 ранеными, — Зеленский
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:08

  Кучинелли написав:
  vitaliian написав:про какой котел речь


На юге.Оф заявления генштаба ещё нет.решают взять в плен и обменивать или раздолбать.

Зображення

"Котел-2000

Пишуть про котел на 2000 росіян в селі Високопілля Херсонської області. Карту навіть показують.

До війни там мешкало 3-4 тисячі людей. На тій же карті видно, що там ще 2 тисячам росіян нема де навіть сховатись.

Теж чекаю на перемогу і показові російські втрати, але розганяти таку дурню від нонейм ТГ-каналів не треба"

Та й загалом Збройні сили України вже мільйон разів просили не гнатися за хайпом і не публікувати інформацію, яка може нашкодити, радили чекати офіційну інформацію, а не розганяти сумнівні історії.

@informnapalm
https://t.me/informnapalm/10712
vitaliian
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