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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:40
У Білому домі оголосили про передачу Україні ще 5 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost
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prodigy
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:41
ЛАД написав:
Если кому интересно, письмо из Херсонской области от yanyura
Цікаво.
Вітання yanyura
Витримки і мужності.
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Ой+
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:03
Ежедневные потери ВСУ на фронте сократились до 30 человек убитыми и 250 ранеными, — Зеленский
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vitaliian
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:08
Кучинелли написав: vitaliian написав:
про какой котел речь
На юге.Оф заявления генштаба ещё нет.решают взять в плен и обменивать или раздолбать.
"Котел-2000
Пишуть про котел на 2000 росіян в селі Високопілля Херсонської області. Карту навіть показують.
До війни там мешкало 3-4 тисячі людей. На тій же карті видно, що там ще 2 тисячам росіян нема де навіть сховатись.
Теж чекаю на перемогу і показові російські втрати, але розганяти таку дурню від нонейм ТГ-каналів не треба"
Та й загалом Збройні сили України вже мільйон разів просили не гнатися за хайпом і не публікувати інформацію, яка може нашкодити, радили чекати офіційну інформацію, а не розганяти сумнівні історії.
@informnapalmhttps://t.me/informnapalm/10712
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vitaliian
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