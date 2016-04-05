18:20 Условия соглашения по «зерновому вопросу», подписанному в пятницу в Стамбуле — главное



В пятницу, в Стамбуле, при присутствии генсека ООН Антониу Гутерриш и президента Турции Эрдогана украинской и российской сторонами были подписаны соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Основные условия соглашений, подписанных раздельно украинской и российской сторонами, но являющимися единым пакетом:



Украинское зерно будут вывозить из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Соглашение действует 4 месяца чтобы выгрузить 25 млн тонн, затем автоматически продлеваться.

В связи с нехваткой времени, разминирования побережья Черного моря не будет, но будут созданы безопасные фарватеры для регулярное движения.

Военный конвой зерновых судов не предусмотрен.

Стамбульский координационный центр для надзора за соблюдением соглашения будет трехсторонним с участием Украины, Турции и России, а не только Турции, как сообщалось ранее.

Суда направляющиеся для загрузки зерном в Украину будут досматривать на предмет отсутствия на бортах вооружения. Этот досмотр будет производиться с участием российской стороны.