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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1751175217531754
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:40

У Білому домі оголосили про передачу Україні ще 5 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если кому интересно, письмо из Херсонской области от yanyura

Цікаво.
Вітання yanyura
Витримки і мужності.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:03

Ежедневные потери ВСУ на фронте сократились до 30 человек убитыми и 250 ранеными, — Зеленский
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:08

  Кучинелли написав:
  vitaliian написав:про какой котел речь


На юге.Оф заявления генштаба ещё нет.решают взять в плен и обменивать или раздолбать.

Зображення

"Котел-2000

Пишуть про котел на 2000 росіян в селі Високопілля Херсонської області. Карту навіть показують.

До війни там мешкало 3-4 тисячі людей. На тій же карті видно, що там ще 2 тисячам росіян нема де навіть сховатись.

Теж чекаю на перемогу і показові російські втрати, але розганяти таку дурню від нонейм ТГ-каналів не треба"

Та й загалом Збройні сили України вже мільйон разів просили не гнатися за хайпом і не публікувати інформацію, яка може нашкодити, радили чекати офіційну інформацію, а не розганяти сумнівні історії.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:таки по мосту били не химерами

сейчас орки усиленно ищут в мацкваархивах документацию по мосту, чтоби понять что и как восстанавливать. Дир наделали показательно.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:49

  ЛАД написав:
18:20 Условия соглашения по «зерновому вопросу», подписанному в пятницу в Стамбуле — главное

В пятницу, в Стамбуле, при присутствии генсека ООН Антониу Гутерриш и президента Турции Эрдогана украинской и российской сторонами были подписаны соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Основные условия соглашений, подписанных раздельно украинской и российской сторонами, но являющимися единым пакетом:

Украинское зерно будут вывозить из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
Соглашение действует 4 месяца чтобы выгрузить 25 млн тонн, затем автоматически продлеваться.
В связи с нехваткой времени, разминирования побережья Черного моря не будет, но будут созданы безопасные фарватеры для регулярное движения.
Военный конвой зерновых судов не предусмотрен.
Стамбульский координационный центр для надзора за соблюдением соглашения будет трехсторонним с участием Украины, Турции и России, а не только Турции, как сообщалось ранее.
Суда направляющиеся для загрузки зерном в Украину будут досматривать на предмет отсутствия на бортах вооружения. Этот досмотр будет производиться с участием российской стороны.

http://surl.li/cmtbd
Наши СМИ сообщают немного не так.
Это развод. Зря наши соглашаются. Орки 100% воспользуются возможностью.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Орки 100% воспользуются возможностью.

возможностью чего? сунутся? их "ради" встретить, есть чем и кому, оркостан опять мокнут в жижу и покажут их истинное лицо.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:53

  otg написав:Это развод. Зря наши соглашаются. Орки 100% воспользуются возможностью.

По сути этим соглашением заблокирован вообще какой либо морской суверенитет. Бабло победило зло. Оккупант будет досматривать суда, Турция, ООН помогают оккупанту захватывать морские территории, легализуя его агрессию.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:04

  Goodman написав:возможностью чего? сунутся? их "ради" встретить, есть чем и кому, оркостан опять мокнут в жижу и покажут их истинное лицо.
Вы слишком оптимистичны. Я не знаю что именно придумают орки, но под гражданские суда можно и в Одессу проникнуть и порт взорвать и пр. пр. Оркам верить нельзя.
otg
 
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