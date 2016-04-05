Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лип, 2022 07:44
vitaliian написав:
про какой котел речь
Ни про какой.
Нет никакого котла и не будет. Но из Херсона орка выжмут. За Днепр естественно никто не пойдет. Очень долго.
Давно не смотрел (читал) новости. Чем сейчас Хаймарсы загимаются? Как-то тишина о складах. У них другие цели?
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Додано: Суб 23 лип, 2022 09:12
Сообщают, что этой ночью Армия обороны Израиля уничтожила около Дамаска завод по сборке иранских беспилотников и склад готовой продукции
https://t.me/veraafanasyeva/19472
ранку 23 липня російські окупанти випустили по Кропивницькому 13 ракет. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
За його даними, російські війська випустили вісім ракет «Калібр» морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.
«Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені», – повідомив Райкович.
На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.
Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади обленерго працюють.
https://glavcom.ua/news/udar-po-kropivn ... 62567.html
vitaliian
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:53
Схоже вивіз зерна закінчився не почавшись
"рф нанесла ракетний удар по Одесі, в т.ч. по Одеському порту ( розбомблено зерновий термінал)
Xenon
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