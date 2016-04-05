otg написав:Это развод. Зря наши соглашаются. Орки 100% воспользуются возможностью.
По сути этим соглашением заблокирован вообще какой либо морской суверенитет. Бабло победило зло. Оккупант будет досматривать суда, Турция, ООН помогают оккупанту захватывать морские территории, легализуя его агрессию.
А він хіба коли-небудь існував, цей "морской суверенитет"? Бабло завжди перемагало зло.
Xenon написав:Схоже вивіз зерна закінчився не почавшись
"рф нанесла ракетний удар по Одесі, в т.ч. по Одеському порту ( розбомблено зерновий термінал)
«Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі», – написав Ніколенко у Facebook.
Hotab написав:Давно не смотрел (читал) новости. Чем сейчас Хаймарсы загимаются? Как-то тишина о складах. У них другие цели?
Підозрюю, що масових гучних вибухів вже не буде. Перші тижні роботи ХАЙМАРСів - це винищення всього, що було розвідано протягом кількох місяців війни, але не було можливості знищити. Далі просто буде методична робота. Не така видовищна і напевно менш ефективна. Але буде...