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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1752175317541755
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 07:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:про какой котел речь

Ни про какой.
Нет никакого котла и не будет. Но из Херсона орка выжмут. За Днепр естественно никто не пойдет. Очень долго.

Давно не смотрел (читал) новости. Чем сейчас Хаймарсы загимаются? Как-то тишина о складах. У них другие цели?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:12

Сообщают, что этой ночью Армия обороны Израиля уничтожила около Дамаска завод по сборке иранских беспилотников и склад готовой продукции
https://t.me/veraafanasyeva/19472


ранку 23 липня російські окупанти випустили по Кропивницькому 13 ракет. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

За його даними, російські війська випустили вісім ракет «Калібр» морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

«Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені», – повідомив Райкович.

На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади обленерго працюють. https://glavcom.ua/news/udar-po-kropivn ... 62567.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 10:16

  Zebra написав:
  otg написав:Это развод. Зря наши соглашаются. Орки 100% воспользуются возможностью.

По сути этим соглашением заблокирован вообще какой либо морской суверенитет. Бабло победило зло. Оккупант будет досматривать суда, Турция, ООН помогают оккупанту захватывать морские территории, легализуя его агрессию.

А він хіба коли-небудь існував, цей "морской суверенитет"?
Бабло завжди перемагало зло. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 10:53

Схоже вивіз зерна закінчився не почавшись

"рф нанесла ракетний удар по Одесі, в т.ч. по Одеському порту ( розбомблено зерновий термінал)

:evil:
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:48

  Hotab написав:

Давно не смотрел (читал) новости. Чем сейчас Хаймарсы загимаются? Как-то тишина о складах. У них другие цели?
Между Херсоном и Чернобаевкой на позициях ВС РФ слышны сильные взрывы
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:53

  Xenon написав:Схоже вивіз зерна закінчився не почавшись

"рф нанесла ракетний удар по Одесі, в т.ч. по Одеському порту ( розбомблено зерновий термінал)

:evil:

«Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі», – написав Ніколенко у Facebook.

На його думку, «російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди https://glavcom.ua/news/mzs-pro-udar-po ... 62618.html
у крысы агония. Обиделся на Эрдогана. Заодно послал сигнал всему миру чтоб договариваться даже не пытались - бесполезно. Мир должен только капитулировать...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Давно не смотрел (читал) новости. Чем сейчас Хаймарсы загимаются? Как-то тишина о складах. У них другие цели?

Підозрюю, що масових гучних вибухів вже не буде. Перші тижні роботи ХАЙМАРСів - це винищення всього, що було розвідано протягом кількох місяців війни, але не було можливості знищити. Далі просто буде методична робота. Не така видовищна і напевно менш ефективна. Але буде...
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 12:58

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