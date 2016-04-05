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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1753175417551756
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:14

  Xenon написав:Схоже вивіз зерна закінчився не почавшись

"рф нанесла ракетний удар по Одесі, в т.ч. по Одеському порту ( розбомблено зерновий термінал)

:evil:

Я ранее неоднократно писал, что нынешняя РФ заключает договора с единственной целью - чтобы эти договора похерить
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орбан вчергове показав , яку сторону вибрав :
Україна ніколи не виграє війну "просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу...
Колишні фашисти якось слабо змінилися ...
Та ще й гени практично рідні ...
https://www.eurointegration.com.ua/expe ... 2/7143690/
Puente
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене
Сивкович проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Кто бы мог подумать ... когда об этом и так было известно

Но интересно не это.
Старых "сливают", а вот новых - Ермака, Татарова и прочих, всячески оберегают

PS. Гетманцев Данило Олександрович
Працював помічником народного депутата від Партії регіонів Володимира Сівковича[3]. Сам Гетманцев заявив, що з Сівковичем знайомий поверхнево[4].
pesikot
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