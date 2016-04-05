antey1969 написав:Юг, погиб муж сестры. Киевская тероборона. RIP
Светлая память. Безумно жаль. Киевская тероборона принимает участие в боях ?( простите, я думала, что Киевтероборона для защити Киева). А какая специальность у вашого зятя или он военнний? Мои соболезнования...
Hotab написав:Давно не смотрел (читал) новости. Чем сейчас Хаймарсы загимаются? Как-то тишина о складах.
Вчорашній «список HIMARS 💥🚀🔥» від спікера Одеської ОВА Сергія Братчука. ▪️БК в Київському та Ворошилівському районах Донецька; ▪️БК в Слов'яносербському районі на Луганщині; ▪️Мінус База Херсон-Чорнобаївка; ▪️БК та ремонтна база в Горлівці на Донеччині.
Сьогодні
У Кадіївці (Стаханов) ЗСУ накрили ешелон з БК та технікою 👹 Починаємо знищувати це 💩 на підходах до складів, змушуючи орків використовувати автотранспорт для перевезення БК та техніки Це призведе до того, що було у лютому на півночі - будемо масовано крити ці каравани 👹👹👹
«Российская террористическая атака на Одесский порт, случившаяся всего через несколько часов после того, как согласились не атаковать его, требует, чтобы мы передали Украине ракеты с дальностью в 300 км», - старший советник Конгресса США Пол Массаро в Twitter Также он отметил, что Россия - это страна-террорист и Западу стоит перестать бояться Путина.
Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році У четвер угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто здійснив офіційний візит до РФ, розірвавши один з фронтів дипломатичної блокади путінського режиму з боку Заходу. Від 24 лютого Москву не відвідував жодний очільник МЗС із держав-членів ЄС. Був лише один специфічний візит високого рівня – у квітні, після відкриття злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів, вчинених армією РФ на півночі Київщини, до Путіна поїхав канцлер Австрії Карл Негаммер, але його візит був узгоджений з Києвом та мав лише одну (хоч і наївну) мету – спробувати переконати агресора "одуматися", попередивши, що інакше на нього чекає міжнародне правосуддя.
antey1969 написав:Юг, погиб муж сестры. Киевская тероборона. RIP
Светлая память. Безумно жаль. Киевская тероборона принимает участие в боях ?( простите, я думала, что Киевтероборона для защити Киева). А какая специальность у вашого зятя или он военнний? Мои соболезнования...
Киевская тероборона защищала Северодонецк, тероборона уже с апреля на является местечковой армией, а частью ЗСУ
fler написав:«Российская террористическая атака на Одесский порт, случившаяся всего через несколько часов после того, как согласились не атаковать его, требует, чтобы мы передали Украине ракеты с дальностью в 300 км», - старший советник Конгресса США Пол Массаро в Twitter Также он отметил, что Россия - это страна-террорист и Западу стоит перестать бояться Путина.
Щось не бачу реакції Ердогана. Невже проковтне?
"На словах ти Лев Толстой, а насправді… Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигли висохти чорнила, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту та заява Міноборони Росії, що українські порти "небезпечні для судноплавства"", - написав Подоляк.