RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1754175517561757>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:14

  Xenon написав:Схоже вивіз зерна закінчився не почавшись

"рф нанесла ракетний удар по Одесі, в т.ч. по Одеському порту ( розбомблено зерновий термінал)

:evil:

Я ранее неоднократно писал, что нынешняя РФ заключает договора с единственной целью - чтобы эти договора похерить
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6960
З нами з: 31.08.09
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орбан вчергове показав , яку сторону вибрав :
Україна ніколи не виграє війну "просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу...
Колишні фашисти якось слабо змінилися ...
Та ще й гени практично рідні ...
https://www.eurointegration.com.ua/expe ... 2/7143690/
Puente
 
Повідомлень: 3559
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене
Сивкович проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Кто бы мог подумать ... когда об этом и так было известно

Но интересно не это.
Старых "сливают", а вот новых - Ермака, Татарова и прочих, всячески оберегают

PS. Гетманцев Данило Олександрович
Працював помічником народного депутата від Партії регіонів Володимира Сівковича[3]. Сам Гетманцев заявив, що з Сівковичем знайомий поверхнево[4].
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6960
З нами з: 31.08.09
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:00

  antey1969 написав:Юг, погиб муж сестры.
Киевская тероборона.
RIP

Светлая память. Безумно жаль. Киевская тероборона принимает участие в боях ?( простите, я думала, что Киевтероборона для защити Киева). А какая специальность у вашого зятя или он военнний? Мои соболезнования...
Wisznia2021
 
Повідомлень: 91
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Давно не смотрел (читал) новости. Чем сейчас Хаймарсы загимаются? Как-то тишина о складах.

Вчорашній «список HIMARS 💥🚀🔥» від спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
▪️БК в Київському та Ворошилівському районах Донецька;
▪️БК в Слов'яносербському районі на Луганщині;
▪️Мінус База Херсон-Чорнобаївка;
▪️БК та ремонтна база в Горлівці на Донеччині.

Сьогодні
У Кадіївці (Стаханов) ЗСУ накрили ешелон з БК та технікою 👹
Починаємо знищувати це 💩 на підходах до складів, змушуючи орків використовувати автотранспорт для перевезення БК та техніки
Це призведе до того, що було у лютому на півночі - будемо масовано крити ці каравани 👹👹👹
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 200
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:36

«Российская террористическая атака на Одесский порт, случившаяся всего через несколько часов после того, как согласились не атаковать его, требует, чтобы мы передали Украине ракеты с дальностью в 300 км», - старший советник Конгресса США Пол Массаро в Twitter
Также он отметил, что Россия - это страна-террорист и Западу стоит перестать бояться Путина.

Щось не бачу реакції Ердогана. Невже проковтне? :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3071
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році
У четвер угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто здійснив офіційний візит до РФ, розірвавши один з фронтів дипломатичної блокади путінського режиму з боку Заходу.
Від 24 лютого Москву не відвідував жодний очільник МЗС із держав-членів ЄС.
Був лише один специфічний візит високого рівня – у квітні, після відкриття злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів, вчинених армією РФ на півночі Київщини, до Путіна поїхав канцлер Австрії Карл Негаммер, але його візит був узгоджений з Києвом та мав лише одну (хоч і наївну) мету – спробувати переконати агресора "одуматися", попередивши, що інакше на нього чекає міжнародне правосуддя.

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2022/07/22/7143690/
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 200
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:55

  Wisznia2021 написав:
  antey1969 написав:Юг, погиб муж сестры.
Киевская тероборона.
RIP

Светлая память. Безумно жаль. Киевская тероборона принимает участие в боях ?( простите, я думала, что Киевтероборона для защити Киева). А какая специальность у вашого зятя или он военнний? Мои соболезнования...


Киевская тероборона защищала Северодонецк, тероборона уже с апреля на является местечковой армией, а частью ЗСУ

соболезную близким
prodigy
 
Повідомлень: 8205
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3022 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:58

Schmit
 
Повідомлень: 3089
З нами з: 08.09.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:58

  fler написав:«Российская террористическая атака на Одесский порт, случившаяся всего через несколько часов после того, как согласились не атаковать его, требует, чтобы мы передали Украине ракеты с дальностью в 300 км», - старший советник Конгресса США Пол Массаро в Twitter
Также он отметил, что Россия - это страна-террорист и Западу стоит перестать бояться Путина.

Щось не бачу реакції Ердогана. Невже проковтне? :roll:



"На словах ти Лев Толстой, а насправді… Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигли висохти чорнила, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту та заява Міноборони Росії, що українські порти "небезпечні для судноплавства"", - написав Подоляк.
prodigy
 
Повідомлень: 8205
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3022 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 1754175517561757>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99014
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457845
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3355
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (297)
23.07.2022 17:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.