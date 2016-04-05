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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1754175517561757
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:03

  Schmit написав:


нет смысла вспоминать девяностые

давайте сразу к Богдану Хмельницкому
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:21

  prodigy написав:


нет смысла вспоминать девяностые

давайте сразу к Богдану Хмельницкому

Ну в 90-ті було ще веселіше, тут вже 2000-ні, але то таке.
Роззброювались ми ударними темпами аж до 2014, а потім ще з 2019 і до 24.02.22 грали в пацифізм.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:24

  fler написав:Щось не бачу реакції Ердогана. Невже проковтне?

А что должен сделать Эрдоган? Ну "висловить занепокоєння", може.
Пролив закрыл, беспилотники продаёт только нам - уже достаточно обозначил свою позицию
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:27

  Schmit написав:

Дякуэмо (и не только ему)

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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:30

  prodigy написав:
  Schmit написав:


нет смысла вспоминать девяностые

давайте сразу к Богдану Хмельницкому

Є зміст і величезний зміст.
Це наша історія. Нація, яка не знає свою історію - приречена.
Ось на Сході більшість вважає Кучму - кращим президентом. Сьогодні вони питають - чого на нас падають ракети?
І знову таки більшість звинувачують Порошенка, Зеленського і т.д.
Ось їм і підсувати це відео! Ті самі ракети що падають на них - подарував РФ Кучма і Ко.
Зрозуміло що і По і Зе винні в чомусь, але при Кравчуку/Кучмі було знищено/продано величезну кількість зброї. А зберегти існуючу зброю в десятки разів дешевше і простіше ніж створити/купити нову.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:34

  fler написав:Щось не бачу реакції Ердогана. Невже проковтне? :roll:
1. зерно не пострадало 2. месть = блюдо которое подают холодным.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:36

  andrijk777 написав:Є зміст і величезний зміст.
Це наша історія. Нація, яка не знає свою історію - приречена.
Ось на Сході більшість вважає Кучму - кращим президентом. Сьогодні вони питають - чого на нас падають ракети?
І знову таки більшість звинувачують Порошенка, Зеленського і т.д.
Ось їм і підсувати це відео! Ті самі ракети що падають на них - подарував РФ Кучма і Ко.
Зрозуміло що і По і Зе винні в чомусь, але при Кравчуку/Кучмі було знищено/продано величезну кількість зброї. А зберегти існуючу зброю в десятки разів дешевше і простіше ніж створити/купити нову.

Взорванные склады по всей Украине, при почти всех президентах, и "кольчуги" для африканских людоедов еще не все забыли.

А Кучма дал ясно понять, что будет, если Тузлу попытаться отнять. В отличие от...

И оружие нужно было не только "сохранять", а заниматься наукой и развитием (т.к. то "советское наследие" от времени само распалось бы). А не "декомунизацией" и построением "аграрной супер-державы".

Так что сейчас должны отвечать те, кто занимался "декомунизацией" и "реформированием" ВПК, и построением аграрной-супержержавы. А если нет - нечего пенять на результаты (типа народ не такой и т.п.)
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