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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:03
Schmit написав:
нет смысла вспоминать девяностые
давайте сразу к Богдану Хмельницкому
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prodigy
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:21
prodigy написав:
нет смысла вспоминать девяностые
давайте сразу к Богдану Хмельницкому
Ну в 90-ті було ще веселіше, тут вже 2000-ні, але то таке.
Роззброювались ми ударними темпами аж до 2014, а потім ще з 2019 і до 24.02.22 грали в пацифізм.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:24
fler написав:
Щось не бачу реакції Ердогана. Невже проковтне?
А что должен сделать Эрдоган? Ну "висловить занепокоєння", може.
Пролив закрыл, беспилотники продаёт только нам - уже достаточно обозначил свою позицию
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:30
Є зміст і величезний зміст.
prodigy написав: Schmit написав:
нет смысла вспоминать девяностые
давайте сразу к Богдану Хмельницкому
Це наша історія. Нація, яка не знає свою історію - приречена.
Ось на Сході більшість вважає Кучму - кращим президентом. Сьогодні вони питають - чого на нас падають ракети?
І знову таки більшість звинувачують Порошенка, Зеленського і т.д.
Ось їм і підсувати це відео! Ті самі ракети що падають на них - подарував РФ Кучма і Ко.
Зрозуміло що і По і Зе винні в чомусь, але при Кравчуку/Кучмі було знищено/продано величезну кількість зброї. А зберегти існуючу зброю в десятки разів дешевше і простіше ніж створити/купити нову.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:40
Вкладчик1234 задним числом все умные.
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vitaliian
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:42
vitaliian написав:Вкладчик1234
задним числом все умные.
Почему "задним"?
Те, кто раньше (и сейчас) высказываются вразрез с "официальной линией партии" клеймятся "зрадныками". Так что нечего пенять
Вот ЛАД
например - тут "зраднык", "ватник" и т.д. Ну ок. "Аграрии" - работайте сами тогда, какие претензии?
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:54
fler написав:
«Российская террористическая атака на Одесский порт, случившаяся всего через несколько часов после того, как согласились не атаковать его, требует, чтобы мы передали Украине ракеты с дальностью в 300 км», - старший советник Конгресса США Пол Массаро в Twitter
Также он отметил, что Россия - это страна-террорист и Западу стоит перестать бояться Путина.
Щось не бачу реакції Ердогана. Невже проковтне?
Асиметрична відповідь - удари по військових об"єктах в Мозиру, Гомелю, Бресті-Литовському, Валуйках ... хоча зелені соплі з ноздрі в ноздрю перешмаркувати таки робота
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Додано: Суб 23 лип, 2022 16:57
vitaliian написав:Вкладчик1234
задним числом все умные.
при чом тут задній ум.
хочеш миру - готуйся до війни. (с) не я
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