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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17561757175817591760 ... 1763>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:57

  flyman написав:Асиметрична відповідь - удари по військових об"єктах в Мозиру, Гомелю, Бресті-Литовському, Валуйках ... хоча зелені соплі з ноздрі в ноздрю перешмаркувати таки робота
Ну ты стратег знатный, вот только если б такие как ты что то планировали б в Украине, то страны давно бы не было. Мне вот интересно образование участников обсуждения. Не ужели осн. масса ПТУшники?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:58

Министр обороны Турции заявил, что РФ утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту
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Какой реакции ещё не хватает?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:59

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:
Так что сейчас должны отвечать те, кто занимался "декомунизацией" и "реформированием" ВПК, и построением аграрной-супержержавы. А если нет - нечего пенять на результаты (типа народ не такой и т.п.)

Мне не понятно, почему такой российский агент что-то здесь ещё пишет
И это не обсуждение действий модераторов

ти би врешті осилив мову, а потім би починав ганяти хвилі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:03

  otg написав:
  flyman написав:Асиметрична відповідь - удари по військових об"єктах в Мозиру, Гомелю, Бресті-Литовському, Валуйках ... хоча зелені соплі з ноздрі в ноздрю перешмаркувати таки робота
Ну ты стратег знатный, вот только если б такие как ты что то планировали б в Украине, то страны давно бы не было. Мне вот интересно образование участников обсуждения. Не ужели осн. масса ПТУшники?

Чувак, я працював там, де тебе навіть через прохідну не пустили. Але заводи ВПК не потрібні стали в один момент. Так що вивчи мову спочатку (про матан не буду навіть піднімати тему).
Але в аграрній супердержаві, те що я розробляв стало неначасі.
ПТУшників не там шукаєш.

Зате ти крім провокаційних постів більш нічого не вмієш.
Школоло закінчив заочно хоч 8 класів?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:14

Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 лип, 2022 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Депутат Херсонского облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские войска отрезают оккупантов от поставок в регионе. После выведения из строя Антоновского моста очередь пришла Дарьевского через реку Ингулец.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5368335509954480
alexop
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:17

  alexop написав:
Депутат Херсонского облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские войска отрезают оккупантов от поставок в регионе. После выведения из строя Антоновского моста очередь пришла Дарьевского через реку Ингулец.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5368335509954480

Это конечно хорошая новость, но лучше бы меньше текста от всяких "советников" и больше фактов? (Типа: можно Херсон освободить и без "заявлений советников сельских клубов", ок? И сообщить уже по факту. А то эти "2-3 недели" приелись)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:20

  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?

газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество. В какой мере Европе сотрудничать с рф - не наш вопрос. Каждая страна его решает индивидуально. Везде есть русское лобби, газовый бизнес и тд.. Вам не запрещают выиграть выборы в любой стране мира и решить этот вопрос так как видите вы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:21

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?

газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество. В какой мере им сотрудничать с рф не наш вопрос. Каждая страна его решает индивидуально. Везде есть русское лобби. Вам не запрещают выиграть выборы в любой стране мира и решить этот вопрос так как видите вы.

Мне запрещают (незаконно. закона нет) решить "мой личный вопрос", относительно лично себя "так как вижу я"

Я так понял, Вы и "партнёры" определились :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 лип, 2022 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:22

  Вкладчик1234 написав:Мне запрещают (незаконно. закона нет) решить "мой личный вопрос", относительно лично себя "так как вижу
обратитесь в Европейский суд по правам человека. Здесь на форуме вам не помогут. Если нужно мое сочувствие, считайте что вы его получили...
vitaliian
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