Вкладчик1234 написав: Так что сейчас должны отвечать те, кто занимался "декомунизацией" и "реформированием" ВПК, и построением аграрной-супержержавы. А если нет - нечего пенять на результаты (типа народ не такой и т.п.)
Мне не понятно, почему такой российский агент что-то здесь ещё пишет И это не обсуждение действий модераторов
ти би врешті осилив мову, а потім би починав ганяти хвилі
flyman написав:Асиметрична відповідь - удари по військових об"єктах в Мозиру, Гомелю, Бресті-Литовському, Валуйках ... хоча зелені соплі з ноздрі в ноздрю перешмаркувати таки робота
Ну ты стратег знатный, вот только если б такие как ты что то планировали б в Украине, то страны давно бы не было. Мне вот интересно образование участников обсуждения. Не ужели осн. масса ПТУшники?
Чувак, я працював там, де тебе навіть через прохідну не пустили. Але заводи ВПК не потрібні стали в один момент. Так що вивчи мову спочатку (про матан не буду навіть піднімати тему). Але в аграрній супердержаві, те що я розробляв стало неначасі. ПТУшників не там шукаєш.
Зате ти крім провокаційних постів більш нічого не вмієш. Школоло закінчив заочно хоч 8 класів?
Депутат Херсонского облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские войска отрезают оккупантов от поставок в регионе. После выведения из строя Антоновского моста очередь пришла Дарьевского через реку Ингулец.
Депутат Херсонского облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские войска отрезают оккупантов от поставок в регионе. После выведения из строя Антоновского моста очередь пришла Дарьевского через реку Ингулец.
Это конечно хорошая новость, но лучше бы меньше текста от всяких "советников" и больше фактов? (Типа: можно Херсон освободить и без "заявлений советников сельских клубов", ок? И сообщить уже по факту. А то эти "2-3 недели" приелись)
Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество. В какой мере Европе сотрудничать с рф - не наш вопрос. Каждая страна его решает индивидуально. Везде есть русское лобби, газовый бизнес и тд.. Вам не запрещают выиграть выборы в любой стране мира и решить этот вопрос так как видите вы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"
Может пора определиться: война или сотрудничество?
газ принадлежит тому КТО ЕГО КУПИЛ. А не тому кто продал. Вы решили взять на себя роль топ манипулятора будивэльныка? Принадлежит Европе, с рф война, с Европой сотрудничество. В какой мере им сотрудничать с рф не наш вопрос. Каждая страна его решает индивидуально. Везде есть русское лобби. Вам не запрещают выиграть выборы в любой стране мира и решить этот вопрос так как видите вы.
Мне запрещают (незаконно. закона нет) решить "мой личный вопрос", относительно лично себя "так как вижу я"
Я так понял, Вы и "партнёры" определились
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 лип, 2022 17:23, всього редагувалось 1 раз.