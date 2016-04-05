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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17571758175917601761 ... 1763>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:23

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в субботу российские представители сообщили Анкаре, что Москва "не имеет никакого отношения" к ракетным ударам по порту Одессы.

"В ходе наших контактов с Россией они сказали нам, что не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению, и что они изучают этот вопрос очень внимательно и подробно", – сказал Акар журналистам.

Турция обеспокоена, что взрывы произошли сразу после подписания соглашения об экспорте зерна, которое Россия и Украина заключили в пятницу в Стамбуле, добавил чиновник.
https://t.me/rozumaha/14781

  Вкладчик1234 написав:Это более результативно отого суда
ещё есть Божий Суд. Можно туда. Или он тоже малорезультативный?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:28

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:значит не так всё плохо? я лично так понимаю, когда деваться некуда человек - действует, а не ждёт.

Я действую. Обхожу амбразуры 10 дорогой :)

Знаете ли, увернуться от раздачи от "бесплатного билета на боевик в 3Д" сейчас непросто :)

А Кто (по вашему) вас должен защищать или вас не нужно защищать. С кем у вас договор о защите вашей Жизни подписан? Это прояснит ваши мотивы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:33

prodigy
Ось бачиш, такі індивідууми як Вкладчик1234, все-рівно вважають Кучму найкращим, тому що він відстояв Тузлу.
Хоча на Тузлі не було військ і навіть зелених чоловічків не було, тому що він там відстояв я хз. Та й путін в 2003 був відверто слабкий.
Хоч Вкладчик1234 напевно сточить з-за кордону, його думка вже нікому тут це цікава. А ось його колишні однодумці, на яких падають ракети повинні подумати трошки за кого голосувати в майбутньому.
Хоча також питання не однозначне. Ось Донбас все-рівно голосував за ОПЗЖ навіть після 2014.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%9F%D0%97%D0%96_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.svg
Тепер насолоджуються "руським міром" по-повній.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 23 лип, 2022 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:33

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:А Кто (по вашему) вас должен защищать или вас не нужно защищать?

Чья это работа?

это называется "иждивенческая позиция" (типа когда вам все должны). Вы наркоману с ножом ночью в подворотне тоже рассказываете про полицию?
им наверное очень интересно.
  Вкладчик1234 написав:Почему депутат, или человек определенного пола и возраста может, а я - нет?
а это детская зависть, у Коли есть лисапет, а у вас нету. С родителями еще проходит. А в обществе, в котором каждый сам за себя, вызывает улыбку. Или вы ранее думали что Украина это рай?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:40

  Вкладчик1234 написав:У нас тут "каждый сам за себя"?
Иждивенческая позиция у государства (в лице керманычей) по отношению к гражданам, которых они считают своей собственностью, а не равноправными людьми
я не говорил что этим болеете только вы. Любой кто не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь и безопасность - автоматически включает "Иждивенческую позицию". Это же не кошелек, потерял и забыл. Всё таки жизнь чего то стоит. А вы доверяете ее защиту неизвестно кому. Кошелек первому встречному наверное не доверите.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:41

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:У нас тут "каждый сам за себя"?
Иждивенческая позиция у государства (в лице керманычей) по отношению к гражданам, которых они считают своей собственностью, а не равноправными людьми
я не говорил что этим болеете только вы. Любой кто не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь и безопасность - автоматически включает "Иждивенческую позицию".

Подкрепите ссылкой хоть на что-то, или это "имхо"?

Я хочу спасти себя путём эвакуации в безопасное место - я "иждивенец"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 лип, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:42

  Вкладчик1234 написав:Вопрос вообще "со звёздочкой": "почему и чей газ сейчас идёт транзитом через Украину?"

Может пора определиться: война или сотрудничество?

Хороший будет подарок москалям - аргумент для запуска севпотока2?
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:43

  Вкладчик1234 написав:Подкрепите ссылкой хоть на что-то, или это "имхо"?
на свой диплом? считайте что имхо, я вам ничего не доказываю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:43

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:У нас тут "каждый сам за себя"?
Иждивенческая позиция у государства (в лице керманычей) по отношению к гражданам, которых они считают своей собственностью, а не равноправными людьми
я не говорил что этим болеете только вы. Любой кто не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь и безопасность - автоматически включает "Иждивенческую позицию". Это же не кошелек, потерял и забыл. Всё таки жизнь чего то стоит. А вы доверяете ее защиту неизвестно кому. Кошелек первому встречному наверное не доверите.

почекай, от держава відправляє непонятну тушку проти її волі в окоп, і хто за кого тоді відповідає?
Віталіан довіряє першому зустрічному гаманець? А оборону?

з.і.
В тій же античній Греції до виборів/армії тільки вільні громадяни долучалися.
Раби мали інші компетенції та призначення.

Аналогічно в середні віки.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лип, 2022 17:46, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:43

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Подкрепите ссылкой хоть на что-то, или это "имхо"?
на свой диплом?

Там так написано?
Вкладчик1234
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  #<1 ... 17571758175917601761 ... 1763>
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