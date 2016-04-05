Вкладчик1234 написав:У нас тут "каждый сам за себя"? Иждивенческая позиция у государства (в лице керманычей) по отношению к гражданам, которых они считают своей собственностью, а не равноправными людьми
я не говорил что этим болеете только вы. Любой кто не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь и безопасность - автоматически включает "Иждивенческую позицию". Это же не кошелек, потерял и забыл. Всё таки жизнь чего то стоит. А вы доверяете ее защиту неизвестно кому. Кошелек первому встречному наверное не доверите.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 23 лип, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:У нас тут "каждый сам за себя"? Иждивенческая позиция у государства (в лице керманычей) по отношению к гражданам, которых они считают своей собственностью, а не равноправными людьми
я не говорил что этим болеете только вы. Любой кто не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь и безопасность - автоматически включает "Иждивенческую позицию".
Подкрепите ссылкой хоть на что-то, или это "имхо"?
Я хочу спасти себя путём эвакуации в безопасное место - я "иждивенец"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 лип, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:У нас тут "каждый сам за себя"? Иждивенческая позиция у государства (в лице керманычей) по отношению к гражданам, которых они считают своей собственностью, а не равноправными людьми
я не говорил что этим болеете только вы. Любой кто не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь и безопасность - автоматически включает "Иждивенческую позицию". Это же не кошелек, потерял и забыл. Всё таки жизнь чего то стоит. А вы доверяете ее защиту неизвестно кому. Кошелек первому встречному наверное не доверите.
почекай, от держава відправляє непонятну тушку проти її волі в окоп, і хто за кого тоді відповідає? Віталіан довіряє першому зустрічному гаманець? А оборону?
з.і. В тій же античній Греції до виборів/армії тільки вільні громадяни долучалися. Раби мали інші компетенції та призначення.
Аналогічно в середні віки.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лип, 2022 17:46, всього редагувалось 4 разів.